Eigenschutz und Bürgerbeteiligung sollen Linz noch sicherer machen

LINZ. FP-Vizebürgermeister Detlef Wimmer präsentierte das Linzer Sicherheitsprogramm.

Wenn es um die Sicherheit gehen, führen alle Wege zur Polizei. Bild: VOLKER WEIHBOLD

"Entgegen dem subjektiven Gefühl vieler Leute ist die Stadt Linz ein sehr sicherer Ort", sagte gestern der stv. Landespolizeidirektor Erwin Fuchs. Mit Vizebürgermeister Detlef Wimmer (FP) informierte er über städtische Initiativen zu mehr Sicherheit.

Der Schwerpunkt des Linzer Sicherheitsprogramms im Jahr 2017 liegt demnach im Bereich Prävention. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass ein großes Interesse an Selbstverteidigungskursen bestehe, so Wimmer. Unter dem Motto "Nein zur Gewalt" werden daher zehn solcher Kurse für Jugendliche und Senioren kostenlos angeboten. Dabei zeigt ein Einsatztrainer der Polizei den Teilnehmern wirksame Griffe. Und Sozialarbeiter Peter Leutgeb vom Verein DeEscalation gibt Tipps, um bedrohliche Situationen zu vermeiden. Alle Teilnehmer bekommen zudem einen Taschenalarm geschenkt.

Einen weiteren Beitrag zum Eigenschutz der Bevölkerung soll auch der "Sicherheitsratgeber" liefern, der für die Bevölkerung gratis in den Volks- und Rathäusern, den Polizeidienststellen und den städtischen Bibliotheken aufliegt.

Nur wenige Körperverletzungen

"Die Kriminalitätsraten in Linz sinken seit zehn Jahren", sagt Fuchs. "Die Menschen fürchten sich, obwohl es eigentlich keinen Grund gibt." Wie sieht es nun aber sicherheitstechnisch in den Linzer "Problembereichen" aus?

In den öffentlichen Verkehrsmitteln und an den Haltestellen sei es im letzten Halbjahr lediglich zu 63 Körperverletzungen gekommen, so Fuchs – dieser Wert entspreche sechs Prozent der Gesamtzahl aller Körperverletzungen im selben Zeitraum. Die Zahl der Diebstähle (511) sei im Vergleich zum Vorjahr (342) zwar gestiegen. Laut Landespolizeidirektorstellvertreter wären viele dieser Vorfälle aber vermeidbar, wenn Fahrgäste sich mit einfachen Tricks gegen Taschendiebe schützen würden.

Die Situation in der Altstadt beurteilt Fuchs ähnlich: 92 Körperverletzungen gab es 2016, im selben Zeitraum wurden in Linz beispielsweise 421 Betretungsverbote erlassen.

Keine rein polizeiliche Aufgabe

In der Verbesserung der Situation in den Parks, vor allem im Hessenpark, sieht Fuchs keine rein polizeiliche Aufgabe: Noch mehr Kontrollen würden dazu führen, dass sich die Probleme an andere Orte verlagern. Eine Verbesserung der Situation könne viel eher durch die Zusammenarbeit mit Sozialarbeitern und Änderungen bei der Parkgestaltung erzielt werden. Hohe Erwartungen stellen Polizei und Vizebürgermeister in diesem Zusammenhang auch an das Projekt "Gemeinsam sicher", das 2017 in ganz Oberösterreich starten wird: Bürger, "Sicherheitspartner" genannt, sollen die Polizei auf Probleme aufmerksam machen, an deren Lösung im Anschluss Exekutive und Bevölkerung gemeinsam arbeiten.

Für jeden Bezirk wurde ein Sicherheitskoordinator bestellt, diese suchen aktuell für jede Polizeidienststelle einen Sicherheitsbeauftragten. Dieser soll in der Bevölkerung nach geeigneten Sicherheitspartnern suchen bzw. als Ansprechpartner dienen. "Die Polizei muss nicht mehr allein für die Sicherheit verantwortlich sein", sagt Fuchs.

Kriminalstatistik Linz

63 Körperverletzungen wurden im zweiten Halbjahr 2016 in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Linz und an den Haltestellen verzeichnet.

421 Betretungsverbote wurden im vergangenen Jahr im gesamten Stadtgebiet ausgesprochen. Zum Vergleich: In der Altstadt kam es zu 92 Körperverletzungen.

71 Menschen wurden im vergangenen halben Jahr im Linzer Hessenpark wegen Drogendelikten festgenommen. Im gesamten Stadtgebiet von Linz waren es im gleichen Zeitraum 120 Personen, die deswegen verhaftet wurden.

