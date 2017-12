Dolmetscher gesucht: Frau Hamida will endlich reden

NIEDERNEUKIRCHEN. Lebenshilfe sucht Menschen, die Bosnisch können.

Hamida Hegic (r.) mit Betreuerin Luzia Guttmann in der Küche der Lebenshilfe Werkstätte in Niederneukirchen Bild: Lebenshilfe

Hamida Hegic arbeitet in der Küche der Lebenshilfewerkstätte in Niederneukirchen. Sich sprachlich auszudrücken, ist für die gebürtige Bosnierin noch immer schwierig. Daher sucht sie nach Menschen, mit denen sie sich in ihrer Muttersprache unterhalten kann, um endlich über Dinge reden zu können, die ihr in der neuen Sprache nicht über die Lippen kommen wollen.

Die Lebenshilfe hofft nun auf Menschen, die Bosnisch sprechen können. Die Aufgabe dieser freiwilligen Helfer ist es, sich etwa eine Stunde im Monat mit Hamida Hegic zu unterhalten, mit ihr über belanglose Dinge genauso zu plaudern wie ihr zu helfen, Wichtiges zu formulieren.

Interessierte können sich in der Lebenshilfe-Werkstätte Niederneukirchen bei Johann Schagerl unter Tel. 07224 / 20 524 oder per E-Mail unter ws-niederneukirchen@ooe.lebenshilfe.org melden.

