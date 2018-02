"Dörflich - und irgendwie international": Das sagen Linzer über ihre Stadt

Kabarettist Günther Lainer: "Man kennt sein Viertel und ist in seinem Viertel bekannt. Ich bin weltberühmt im Domviertel." Bild: VOLKER WEIHBOLD

Günther Lainer, Kabarettist:

"Ich mag Linz. Ich mag die Leute. Ich mag die Stadt. Ich mag die Atmosphäre. Für mich ist Linz wie das Spiel: Stadt. Land. Fluss.

Linz hat viel zu bieten, aber auch was Dörfliches. Linz ist sehr gemütlich. Es wird getratscht. Man erfährt vielleicht nicht gleich, was über einen geredet wird, aber irgendwann schon. Man kennt sein Viertel und ist in seinem Viertel bekannt. Ich bin weltberühmt im Domviertel. Die Donau verbindet uns mit Städten wie Wien oder Novi Sad. Das macht uns irgendwie international.

Aber die Verkehrssituation finde ich sehr verbesserungswürdig. Mittlerweile haben wir mehr Vizebürgermeister (nämlich drei) als Donaubrücken (zwei). Mit dem Stau sind wir jeden Tag im Radio. Aber wahrscheinlich ist das ausgemacht mit der Tourismusabteilung, quasi Gratiswerbung :-)