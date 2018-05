Diego Sosa übergibt seine Vinothek: „Es ist Zeit für eine Pause“

LINZ. Nach 30 Jahren sagt Diego Sosa der Gastronomie Ade: Der 54-Jährige hat seine Vinothek an der Bischofstraße verkauft und will nun erst einmal Pause machen. Die neuen Betreiber führen die Vinothek weiter.

Diego Sosa hört auf. Bild: Weihbold

„Danke für die schöne Zeit in meiner Vinothek. Für mich ist es jetzt Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen.“ So verabschiedete sich Diego Sosa am Mittwoch in der Früh von seinen Freunden auf Facebook. Er hat seine „Diegos Vinothek“ verkauft. „Ich hatte es nicht geplant, aufzuhören“, sagt der 54-Jährige. Zwei Kunden, Antonio und James, hätten ihn vor einiger Zeit gefragt, wie lange er hier noch arbeiten will. Gleichzeitig bekundeten sie Interesse. „Da war mir klar, das mache ich“, sagt der gebürtige Mexikaner. Nach 30 Jahren in der Gastronomie sei es Zeit für eine Pause und einen gesünderen Lebensstil: „Ich werde in meinem Sommerhaus in Rottenegg einige Monate das Leben genießen, Blumen gießen, joggen und baden gehen.“ Dann will er sich einem neuen Projekt, abseits der Gastronomie, widmen: „Ich habe einige Angebote. Was es wird, kann ich aber noch nicht sagen.“

Antonio und James haben ihre neue Vinothek bereits eröffnet. Hier gibt es in Zukunft neben den bekannten Weinen auch Wein aus Antonios Heimat im italienischen Apulien: „Wir bieten unter anderem den Wein an, den auch Papst Franziskus trinkt“, sagt der Italiener, der bis vor kurzem in der Voestalpine in der Qualitätskontrolle arbeitete. Den Weinbau kennt er von Kind an: Seine Familie produziert selbst Wein. Diesen Wein, der auf dem Gut seines Großvaters produziert wird, gibt es auch in der Vinothek. Geöffnet hat die Vinothek, die er mit seinem Partner James, einem Kolumbianer, betreibt, von Montag bis Samstag von 11 bis 2 Uhr.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema