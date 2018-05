Dieb raubte 82-Jährigem Bargeld und gab ihm leere Geldbörse zurück

LINZ. Ein 82-Jähriger ist Samstagmittag in Ebelsberg Opfer eines Raubes geworden.

Bild: Wolfgang Spitzbart

Ein Unbekannter sprach den Mann in der Nähe des Bahnhofes an. Kurz darauf packte ihn der Räuber und zog aus der Brusttasche die Geldtasche des Opfers heraus. Er nahm das Geld daraus an sich und gab dem 82-Jährigen die leere Börse wieder. Danach flüchtete er.

1 Kommentar passivlesender_EX-Poster (9527) 26.05.2018 18:31 Uhr Das ist aber nett! Somit hatte der ältere Herr zumindest keinen Aufwand, Bankkarten sperren zu lassen bzw. diese und die Ausweise neuanfertigen zu lassen. Auch die Brieftasche musste so nicht ersetzt werden und brauchte nicht in umliegenden Mülltonnen gesucht werden. Antwort schreiben

