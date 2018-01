Die Schätze des Linzer Fundbüros

LINZ. Vom Suchen und Finden: Knapp 11.000 Fundstücke wurden im vergangenen Jahr registriert, nur rund ein Drittel fand den Weg zurück zu seinen Besitzern.

Sechs Mitarbeiterinnen hüten die Gegenstände im Fundbüro. Bild: Schwarzl

Exakt 10.770 Fundstücke sind im vergangenen Jahr im Fundbüro der Stadt Linz gelandet. Davon wurden 3565 Gegenstände von ihren Besitzern wieder abgeholt. Zudem wurden 179 der nicht beanspruchten Gegenstände nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist an die Finder übergeben. Im Jahr 2016 wurden im Vergleich dazu 10.936 Fundstücke abgegeben, 4250 wurden abgeholt und 125 gingen an die Finder.

Spitzenreiter unter den gefundenen Gegenständen sind Handys, Geldtaschen und Schlüssel. Diese zählen somit zu den Dingen, die am häufigsten verloren und abgegeben werden. Mehr als 1000 Schlüssel pro Jahr werden erfasst, abgeholt werden rund ein Drittel.

Kuriose Stücke

Doch nicht nur Alltagsgegenstände, sondern auch so manches Kuriosum findet seinen Weg ins Linzer Fundbüro. "Vergangenes Jahr wurde etwa ein Rollstuhl und eine Zahnprothese abgegeben", erzählt eine Mitarbeiterin. Ihre Besitzer dürften sie nicht vermisst haben, abgeholt wurden die Gegenstände nicht.

Häufig werden verlorengegangene Stücke innerhalb einer Woche abgeholt. Wenn sich bei Fundstücken Hinweise auf die Besitzer finden, werden diese von einer der Mitarbeiterinnen des Fundbüros verständigt.

Verloren wird erfahrungsgemäß am häufigsten in den öffentlichen Verkehrsmitteln der Linz Linien und der ÖBB, dicht gefolgt von Krankenhäusern. Und auch in Gastronomielokalen werden viele zu erfolgreichen Findern.

Auf der Suche nach ihren Verluststücken finden immer mehr Personen ihren Weg ins Linzer Fundbüro: "Der Arbeitsaufwand steigt stetig an, weil viele persönlich vorbeikommen, um nachzufragen. Es hat sich ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass man ins Fundbüro gehen kann."

Günstige Schnäppchen

Ein Jahr lang werden die Fundstücke aufbewahrt, danach gehen sie entweder in den Besitz der Finder über oder werden zu Flohmarktpreisen im Fundbüro verkauft. Die nicht abgeholten Schlüssel hingegen werden vernichtet.

Wer sich also für den vielleicht doch noch eintretenden Wintereinbruch rüsten will und auf der Suche nach einer Haube oder Handschuhen ist, sollte im Linzer Rathaus vorbeischauen. Saisonal passend können dort günstige Winter-Accessoires erworben werden.

Tipps für Finder

Abgegeben werden können gefundene Gegenstände in der städtischen Servicestelle und den Zweigstellen der Stadtbibliotheken. Außerhalb der Öffnungszeiten können sie auch im Bürgerservice Center im Neuen Rathaus hinterlegt werden.

