Die Neos entscheiden, wie viel die Linzer künftig für den Kindergarten zahlen

LINZ. Geht Lugers Tarifmodell durch? Pinke Mandatare sind das Zünglein an der Waage.

Gut betreut in Krabbelstube und Kindergarten. Bild: colourbox

Sie stellen zwar nur drei von insgesamt 64 Mandataren im Linzer Gemeinderat – trotzdem werden die Linzer Neos in diesen Tagen umworben wie schon lange nicht mehr.

Und das hat einen triftigen Grund: Lorenz Potocnik (Neos-Fraktionschef) und seine zwei Kollegen Felix Eypeltauer und Elisabeth Leitner-Rauchdobler werden in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag dieser Woche darüber entscheiden, wie viel die Linzer künftig der Kindergartenbesuch ihrer Kinder kosten wird.

Denn um sein Linzer Modell und damit günstigere Tarife durchzusetzen, braucht Bürgermeister Klaus Luger (SP) die Stimme von mindestens einem Neos-Mandatar.

Ob er die bekommen wird, ist allerdings noch offen.

Es braucht 31 Pro-Stimmen

Kurz zum Entscheidungsmodus: Damit das Linzer Modell durchgeht, müssten von 61 stimmberechtigten Mandataren mindestens 31 dafür votieren. Fix ist, dass neben der roten Fraktion (20 Stimmen) auch die Grünen (neun) und die KP-Mandatarin Gerlinde Grünn für Lugers Modell stimmen werden. Macht in Summe 30 Pro-Stimmen.

Keine Zustimmung wird es von der blauen (16 Stimmen) und der schwarzen Gemeinderatsfraktion (zwölf) geben. Macht in Summe 28 Gegenstimmen.

Votieren alle drei Neos-Mandatare gegen das Linzer Tarifmodell, ist dieses durchgefallen. Stimmt nur einer dafür, geht es durch. Bleibt die Frage, ob die Pro- oder die Kontra-Fraktion einen oder mehrere Pinke auf ihre Seite ziehen können.

Persönlich habe sie sich schon eine Meinung gebildet, sagt Elisabeth Leitner-Rauchdobler auf OÖN-Anfrage. Wie sie letztlich abstimmen werde, sei aber noch offen. "Da gibt es in der Fraktion noch intensive Diskussionen." Faktum sei aber, dass sie das Linzer Modell grundsätzlich sehr positiv sehe.

Lorenz Potocnik gibt sich ebenso unentschieden wie Kollege Felix Eypeltauer. Das Finanzierungskonzept für jene 2,55 Millionen Euro, die das Modell jährlich kosten werde, müsse nachhaltig sein und dürfe nicht nur für das heurige Jahr gelten. Eine Bedingung für die Zustimmung könnte auch sein, "dass man ernsthaft über unsinnige Dinge wie die 1,6 Millionen Euro teure Stadtwache nachdenkt".

Im Sozialausschuss hat die zuständige Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP) jedenfalls bereits präsentiert, wie sie die notwendigen finanziellen Mittel "auftreiben" will. Da Kursana bekanntlich sein Pflegeheim in der Friedrichstraße in Urfahr mit Ende März schließt, hat die Sozialreferentin weniger Ausgaben. Von 800.000 Euro ist die Rede. Der Rest wird über die Mindestsicherung finanziert (siehe Artikel rechts).

Bürgermeister und SP-Chef Luger macht jedenfalls kein Hehl daraus, dass es ihm "sehr, sehr wichtig" sei, sein Modell durchzubringen. Für einkommensschwache Linzer Familien und Alleinerzieherinnen mit wenig Verdienst müsse der Kindergarten unbedingt gratis bleiben. Und auch für Mittelverdiener mache es einen Unterschied aus, ob sie 80 oder 40 Euro monatlich zahlen müssten, wenn ihr Kind den Kindergarten auch nachmittags besuche. "40 Euro, das ist für manche Familien ein Wochenendeinkauf", so Luger.

Das Linzer Modell für moderate Gebühren

Auf Landesebene ist der Beschluss gefallen. Eltern, deren Kinder nachmittags (nach 13 Uhr) den Kindergarten besuchen, sollen abhängig vom Einkommen Gebühren von mindestens 42 bis höchstens 110 Euro (drei Prozent vom Bruttoeinkommen) monatlich zahlen. Einheben müssen diese Tarife die Gemeinden. Sie bekommen gleichzeitig weniger Fördergeld vom Land.

In Linz soll, wie berichtet, ein anderes Tarifmodell gelten: Dieses sieht vor, dass Familien mit einem monatlichen Haushaltsbruttoeinkommen bis zu 1471 Euro keine Gebühren zahlen. Damit wäre für ein Drittel der Linzer Familien der Kindergarten beitragsfrei. Bei höheren Einkommen fallen zwei Prozent der Bemessungsgrundlage an, maximal 54 Euro pro Monat und Kind.

So will Linz die 2,55 Millionen Euro aufbringen

Die Schließung des Kursana-Pflegeheimes Ende März spielt der Stadt Linz offenbar in die Hände, wenn es um die Finanzierung des geplanten Linzer Modells für die Kinderbetreuung geht.

Sozialreferentin Karin Hörzing (SP) geht dadurch von weniger Ausgaben bei der Sozialhilfe in der Höhe von 800.000 Euro aus (das Land bezahlt die Hälfte der Kosten). Dazu kommen noch 450.000 Euro weniger für die Stadt, weil es in der Landesregierung keine Mehrheit für die geplante Valorisierung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung in der Höhe von 1,6 Prozent gegeben hat.

Da die Prognose für die Zahlungen aus der Mindestsicherung rückläufig ist, sieht Hörzing hier eine Kostenersparnis von 1,2 Millionen Euro für Linz heuer. Zusammen mit den zu erwartenden Mehreinnahmen vom Land für die Mindestsicherung für Flüchtlinge (106.000 Euro) ergibt dies in Summe jene 2,55 Millionen Euro, die für das Linzer Modell notwendig sind, rechnete Hörzing im Sozialausschuss vor.

ÖVP fehlt Pflege-Konzept

Für VP-Klubobmann Martin Hajart fehlt ein Konzept für den stationären Pflegeheim-Bereich. „Der Bedarf ist definitiv nach wie vor da.“ Der Platzbedarf in den Linzer Senioren- und Pflegeheimen ist seit Jahren annähernd gleich hoch. 2017 waren es konkret 2080 Plätze. Daran wird sich in den nächsten Jahren laut Bedarfsprognose nichts ändern. Zudem werde es durch die Abschaffung des Pflegeregresses zu einem stärkeren Andrang von der mobilen zur stationären Betreuung von Pflegebedürftigen kommen. „Das Problem wird verschärft“, so Hajart, der zudem die Gegenrechnung aus der Kursana-Schließung für nicht nachhaltig hält. Mit anderen Worten: „Über kurz oder lang wird der Kindergarten-Tarif wieder kreditfinanziert.“

Auch die Freiheitlichen haben ihre Bedenken. „Wir können nicht sparen und dann Geld verschenken, das unsere Verschuldung erhöht“, so FP-Vizebürgermeister Detlef Wimmer. Im Sozialausschuss haben sich FPÖ und ÖVP enthalten, SPÖ und Grüne waren dafür. Die Abstimmung endete somit 4:4, der Antrag geht daher mit einer negativen Empfehlung in den Gemeinderat. (eda, rgr)

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema