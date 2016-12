Die Linzer Radwege sollen sicherer werden

LINZ. Stadt untersucht Unfallhäufungsstellen – Lückenschluss beim Radweg vor dem Ars Electronica Center geplant.

Der Radweg vor dem Ars Electronica Center soll entschärft werden. Bild: Petuely

Einen neuen Anlauf unternimmt die Stadt Linz, um die Radwege sicherer zu machen. Eine besonders heikle Stelle betrifft dabei jenen Radweg, der von der Nibelungenbrücke zur Hauptstraße in das Zentrum von Urfahr führt. Denn auf der Höhe des Ars Electronica Centers müssen die Radler den geschützen Radweg verlassen und via Busbucht auf die viel befahrene Straße ausweichen. "Wir prüfen, ob an dieser Stelle ein Umbau machbar ist", sagt Gerhard Karl von der städtischen Verkehrsabteilung.

Untersucht wird dabei, ob der Radweg durchgehend von der Brücke bis zur Kreuzung geführt werden kann. "Dazu müsste aber der Abgang zur Unterführung umgebaut werden", erklärt Gerhard Karl. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass das Geländer versetzt wird und die Radler auf einer Platte über den Abgang fahren. Ob diese Variante umgesetzt wird, ist aber noch unklar.

Neue Bodenmarkierung im Test

Ein neues Modell wird dagegen an der Union-Kreuzung getestet. Da an der Wiener Straße kein Platz für einen Radweg ist, wurden im Spätsommer am seitlichen Rand der Fahrbahn neue Bodenmarkierungen angebracht. Diese Symbole zeigen jeweils einen Radfahrer mit zwei Pfeilen. "Sie sollen die Autofahrer darauf aufmerksam machen, dass auch Radfahrer die Straße benutzen, und sie zur Vorsicht aufrufen", sagt Karl.

Diese Bodenmarkierung wurden nach einem amerikanischen Vorbild gestaltet. In den USA kommen sie dort zur Anwendung, wo sich mehrere Verkehrsteilnehmer eine Fahrbahn teilen müssen. Sie heißen daher "sharos" (vom englischen Wort "share" für "teilen"). In Linz handelt es sich um einen Pilotversuch, weil die Symbole nicht in der Straßenverkehrsordnung vorgesehen sind.

23.000 Euro für Untersuchung

Im kommenden Jahr sollen 22 weitere Unfallhäufungsstellen untersucht werden. Zum Einsatz kommen dabei Kameras, die den Blickkontakt der Verkehrsteilnehmer aufzeichnen. Damit wird das Institut Epigus das subjektive Gefährdungspotenzial erforschen.

Für diese Analysen gab die Stadtregierung vergangene Woche insgesamt 23.000 Euro frei. "Wir wollen mit Hilfe der Untersuchung durch Experten Möglichkeiten für die Verbesserungen von Unfall- und Gefahrenstellen erarbeiten", erklärt Infrastrukturstadtrat Markus Hein (FP).

