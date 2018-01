Die Franckstraße bekommt ein neues Gesicht

Mir tut es in der Seele weh, dass die Nestle das Werk dort geschlossen hat. Mehr als 2 Jahrzehnte hab ich dort meinen Arbeitsplatz gehabt. Und auch wenn es schon recht lange her ist, kommt doch Wehmut auf. Was werden die Leute jetzt machen, die dort gearbeitet haben. Die Firma war bekannt dafür, dass die Arbeitnehmer dort viele Jahrzehnte geblieben sind.