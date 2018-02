Die Fahne als Bürokratiemonster

LINZ. Wer sich bei der Stadt Linz eine Fahne ausleiht, befasst damit 16 Dienststellen. In Zukunft sollen es "nur noch" vier sein.

Oberösterreich-Fahnen, Linz-Fahnen, Österreich-Fahnen, Europa-Fahnen: Die Stadt Linz hat ein breit gefächertes Angebot an Verleih-Fahnen. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Es gibt Sachverhalte, die muss man zweimal hören, damit man sie einmal glauben kann. Einer, der sich in diese Kategorie einordnen kann, kam gestern bei einer Pressekonferenz von Bürgermeister Klaus Luger (SP) zur Sprache.

Thema: Entbürokratisierung im Magistrat. Grundsätzlich ein staubtrockenes Thema, das gerade einmal zwei Journalisten angelockt hat. Doch dann wurde es unvermutet spannend.

Als eines von 95 Beispielen, wie die Stadt Bürokratie in den magistratsinternen Abläufen abbauen will, erzählte Luger die Fahnen-Geschichte. Und die geht so.

Die Stadt Linz hat jede Menge Fahnen zu verleihen. Linz-Fahnen, Oberösterreich-Fahnen, Österreich-Fahnen oder Europa-Fahnen. In jeder beliebigen Größe lagernd werden sie hauptsächlich von Vereinen für größere Veranstaltungen, aber auch Privatpersonen ausgeborgt. Doch wer käme auf die Idee, dass mit diesem harmlosen Vorgang ein Bürokratiemonser in Gang gesetzt wird, das seinesgleichen sucht?

Vom ersten Antrag bis zur korrekten Rückgabe und der sachgemäßen Einlagerung einer Fahne sind 16 Dienststellen mit der Angelegenheit befasst.

Dass das ein bisschen viel ist, fiel Magistratsmitarbeitern auf, die aufgerufen waren, Vorschläge zur Entbürokratisierung zu bringen. Geht alles nach Plan, soll das Fahnen-Monster in Zukunft deutlich abspecken und weniger Beamte beschäftigen. "Künftig", sagt Luger, "werden nur noch vier Dienststellen damit befasst sein."

Vorausgesetzt der Gemeinderat stimmt in seiner nächsten Sitzung zu, 95 Vorschläge, die die Mitarbeiter zur Vereinfachung, interner Vorgänge erarbeitet haben, auch umzusetzen. Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) und Grünen-Chefin Eva Schobesberger sind jedenfalls dafür, auch wenn für einige Änderungen (z. B. Wahlkarten bereits am Wahltag auch bei Bundeswahlen auszuzählen) die Zustimmung von Landes- oder Bundesseite erforderlich ist.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema