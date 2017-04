Die Einwohnerzahl von Linz wächst nicht mehr so schnell

LINZ. Rapid gewachsen ist von 2013 bis Anfang 2016 die Einwohnerzahl von Linz, von 193.194 auf 202.575. Nun ist dieser Zuwachs nicht mehr so stark.

Linz hat jetzt 204.477 Einwohner. Bild: Weihbold

Ursachen für die seit einem Jahr andauernde Entwicklung sind der Stopp großer Flüchtlingsströme sowie die Erholung auf den Arbeitsmärkten.

202.575 Einwohner hatte Linz am 1. April 2016. Am heurigen 1. April waren es 204.477, um 1902 Menschen mehr als ein Jahr davor. In den drei vorangegangenen Jahren war die Einwohnerzahl deutlich stärker gewachsen. Das größte Plus gab es von 2015 auf 2016 mit einem Zuwachs von 3586 Einwohnern.

Die seit April 2016 nach Linz gezogenen Menschen stammen vor allem aus dem westlichen Niederösterreich sowie aus oberösterreichischen Bezirken. "Ein Drittel der neuen Linzer Bürger stammt aus dem EU-Ausland. Aus Drittstaaten kamen nur noch wenige Menschen", sagt der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP). Die Ursachen für die Abflachung des Bevölkerungszuwachses seien laut Luger vor allem international: "Es kamen kaum noch Asylwerber und Flüchtlinge. Stark nachgelassen hat auch der Zuzug aus Ungarn, Rumänien und der Slowakei, weil dort die Wirtschaft stark wächst." (gsto)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 31 - 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema