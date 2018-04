Didi Mirnegg: "Für mich ist die Admira kein Underdog"

LINZ. Edelweiß gegen Admira: Linzer Derby heute im Cup-Viertelfinale.

Gegen Tabellenführer Oedt war Edelweiß am Wochenende gut im Spiel. Bild: (mewa)

Ein Derby hat eigene Gesetze und ein Cup-Spiel sowieso.

So gesehen geht zwar Edelweiß Linz heute ab 19 Uhr auf eigener Anlage als leichter Favorit in das Landescup-Spiel gegen Admira Linz, tut den Urfahranern aber nicht den Gefallen, sie in ihrem ersten Viertelfinal-Einzug zu unterschätzen.

"Admira hat eine gute Mannschaft, die immer schwer zu spielen ist", sagt Didi Mirnegg, sportlicher Leiter des OÖ-Ligisten, über das Duell mit dem Landesliga-Klub. Diese Erfahrung habe man in diversen Vorbereitungsspielen in den vergangenen Jahren machen dürfen. "Für mich ist die Admira kein Underdog", so Mirnegg.

Nach dem Duell am Wochenende gegen OÖ-Liga-Tabellenführer Oedt, das knapp 1:2 verloren ging, sieht Mirnegg seine Mannschaft aber durchaus gut gerüstet für das Cup-Viertelfinale. "Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, die Leistung war kämpferisch und läuferisch okay. Den Unterschied gegen Oedt hat die Offensive gemacht."

Gegen die Admira gibt es heute Heimvorteil. "Nach neun Auswärtspartien im Cup spielen wir endlich wieder einmal zu Hause", sagt Mirnegg, der auf viele Zuschauer hofft.

Die Spieler des Landesligisten freuen sich auf das Cupspiel gegen Edelweiß. Für Alexander Mosbauer, defensiv das Um und Auf bei der Admira, wird es aber heute Zusehen heißen. Nachdem er sich am Wochenende beim 3:3 gegen Gallneukirchen in einem Zweikampf am Oberschenkel verletzt hat und zur Pause ausgewechselt werden musste, hofft Mosbauer, dass er nächste Woche wieder mit dem Training beginnen kann.

"Edelweiß liegt uns"

"Ich ärgere mich, dass ich die heutige Partie nicht spielen kann", sagt Mosbauer. Vielleicht machen seine Teamkollegen noch heuer ein Cupspiel für den Innenverteidiger möglich. Dafür müssten sie Edelweiß schlagen und ins Halbfinale einziehen. Dort würde möglicherweise Oedt warten, die heute ab 16 Uhr gegen Mondsee spielen.

Für Admira-Sektionsleiter Markus Morbitzer ist ein Aufstieg keine utopische Vorstellung. "Edelweiß ist eine Mannschaft, die uns liegt. Gegen sie haben wir fast immer gute Figur gemacht." Die knappe 3:4-Cup-Niederlage vor fünf Jahren ist ein Indiz dafür.

Abgesehen von Mosbauer, für den Maximilian Schobesberger an die Seite von Patrick Philipp rücken dürfte, wird die Admira in stärkster Besetzung erwartet. Morbitzer: "Die Stimmung in der Mannschaft ist gut, wir haben vier Spiele nicht verloren und sind körperlich in guter Verfassung."

