Design Centrale: Regionaler Marktplatz in Linz

LINZ. Design Centrale bringt am 4. und 5. Mai regionale Labels und Kreative ins Linzer Central. Die OÖN stellen vier kreative Köpfe, ihre Ideen und ihre Gedanken vor.

Das dynamische Duo: Mutter Johanna und Tochter Ines Bild: Baireder

Sie kommen aus Oberösterreich, sie produzieren unabhängig und sie verschönern den Alltag mit geschmackvollem Design. Gemeint sind jene Künstler und Kreativen, die am 4. und 5. Mai jeweils von 10 bis 18 Uhr im Linzer Central bei der "Design Centrale" ihre Arbeiten präsentieren werden.

Hier findet der Besucher nichts von der Stange. Dafür viele schöne Einzelstücke. Mitten in Linz wird Besuchern zwei Tage lang die Möglichkeit geboten, mit jungen Künstlern der viel zu oft unterschätzten oberösterreichischen Kreativszene in Kontakt zu treten. Wer anonymes Einkaufen sucht, ist hier fehl am Platz. Im Mittelpunkt stehen der persönliche Kontakt mit den Herstellern und die regionale Nähe zu den Produzenten. Die Designer werden mit ihren Waren aus den Kategorien Mode, Schmuck, Taschen, Wohnaccessoires, Illustration, Keramik, Produktdesign, Essen und Trinken nach Linz kommen.

Bevor es losgeht, haben die OÖN mit vier Ausstellern aus Oberösterreich gesprochen, die bei der Design Centrale ihre Kunstwerke anbieten werden. Sie haben ihre Produkte vorgestellt, erzählt, welche Rolle die Liebe zum Design in ihrem Leben spielt und wie sie ihre Passion ausleben.

So viel sei schon verraten: Jeder Aussteller ist wie ein jedes seiner Produkte ein Unikat.

Design Centrale am 4. und 5. Mai, jeweils von 10 bis 18 Uhr, im Central, Landstraße 36, in Linz. Der Eintritt ist frei!

„Textpoterie“: Tasse mit Charme

Ihre Kaffeetassen können mit aufmunternden Sprüchen wie „Yes, we can“ selbst den trübsten Morgen fröhlicher machen. „Ich bin in einer Großfamilie auf einem Mühlviertler Bauernhof aufgewachsen. Dieses Umfeld war meine Talenteschmiede“, sagt die Keramikerin Christine Mittermayr aus Arnreit. Die 47-Jährige fertigt in ihrem Atelier seit 2013 Schalen, Becher und Teller aus Porzellan an. Nach der Matura erlernte die Mutter von zwei erwachsenen Söhnen in einer kleinen Keramikmanufaktur das Töpferhandwerk, studierte dann Ergotherapie. Auf ihrer Töpferscheibe dreht sich vieles um Nachhaltigkeit. Auch das alte Porzellan der Großmutter, das Mittermayr in liebevoller Kleinarbeit mit ihren Texten verschönert, steht dank ihr wieder auf den Tischen der Oberösterreicher.

„Mariana Nikolai Illustration“: Ein Auge für das Unscheinbare

Mariana Nikolai Pacheva schickt lieber Postkarten als WhatsApps. Sie will sich „Zeit für die kleinen Dinge im Leben“ nehmen. Die gebürtige Bulgarin hat an der Kunstuniversität in Linz Malerei studiert, danach 15 Jahre lang als Kostümbildnerin gearbeitet, bis sie wieder zu ihrer wahren Passion – der Malerei – zurückgefunden hat.

Alles hat damit begonnen, als sie 2016 ihre Liebe zum Papier wiederentdeckte. Seitdem malt sie wieder – und das hauptberuflich.

Seit 2016 ist sie auch bei der Linzer Design Centrale vertreten. Die 43-Jährige hat sich auf botanische Illustrationen spezialisiert. Von handgemalten Postkarten, Geschenkanhängern bis Notizbücher – bei all ihren Kreationen lässt sie sich von der Natur inspirieren. „Wir leben in einer schnelllebigen Welt, in der man viel zu viele unpersönliche Nachrichten verschickt – gerade dann ist eine Nachricht auf einer individuellen Postkarte einen besondere Geste“, sagt die Mutter einer neunjährigen Tochter.

Ihrem Kind will sie weitergeben, die Ästhetik des Kleinen und des Unscheinbaren zu schätzen. Dass sie selbst nach dieser Philosophie lebt, sieht man in ihren Werken. Diese entstehen mit viel Liebe zum Detail.

„solid.art“: Upcycling - Wie aus Altem Neues wird

Bei „solid.art“ kann man einkaufen und gleichzeitig Gutes tun. Jeder Tisch, Holzmagnet, Stuhl, Hocker bis zum Blumenständer und Möbelstoff besteht aus Materialien, die bereits ein langes Leben hinter sich haben. „Das, was wir machen, nennt sich Upcycling“, erzählt Gründer Aiko Langaditis: „Wir wollen alten Gegenständen und Textilien neues Leben einhauchen.“ Die Schätze sucht das Team in Altstoffsammelzentren, Altkleiderstellen und auf Flohmärkten.

Hinter „solid.art“ stecken die drei Gründungsmitglieder Christoph Möller, Aiko Langaditis und Corinna Kovac sowie drei weitere Mitarbeiter. „2012 absolvierte ich ein Auslandssemester in Kolumbien. Nach Hause flog ich mit der fixen Idee, etwas tun zu wollen, das der Gesellschaft etwas zurückgibt“, sagt Langaditis. „solid.art“ wollen mit ihrer Arbeit nicht nur die Umwelt schonen, sondern zudem Arbeitsplätze für Handwerker schaffen, die Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt haben.

Der 34-Jährige mit griechischen Wurzeln hat das Ziel, durch die Wiederverwertung alter Materialien der Wegwerf-Mentalität etwas entgegenzusetzen.

„Joli(e)-Design“: Das kreative Mutter-Tochter-Duo

„Angefangen hat alles mit einem Sack Zement und Sand“, erzählt Ines Lindschinger aus Aschach an der Donau. Die 29-jährige Bürokauffrau ist eine der beiden kreativen Köpfe von „Joli(e)-Design“.

Gemeinsam mit ihrer 59-jährigen Mutter Johanna designt und produziert sie seit 2015 kleine Schmuckstücke und selbstgenähte Taschen. Das Mutter-Tochter-Team hat sich ungewöhnlichen Materialien verschrieben. Aus Sand, Zement und Wasser entstehen Vasen, Deko-Objekte, Leuchten, Ketten und Ringe. „Meine Mama hatte schon immer ein Händchen für kreatives Design. Sie hat mir wohl einiges mitgegeben und mich stark gefördert“, sagt Tochter Ines. Welche Schmuckstücke das möglich gemacht hat, sieht man in Linz.

