Der traditionelle Jahrmarkt ist noch eine Baustelle

LINZ. Am 1. Oktober startet Traditionsmarkt – OÖN-Stand in Halle A.

Auf dem Jahrmarktgelände wird gearbeitet, wohin man schaut. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Es wird gehämmert und geschraubt, damit alles bis Ende der Woche aufgestellt sowie betriebs- und fahrbereit ist. Am Samstagvormittag geht es dann los mit dem Urfahranermarkt, der neun Tage lang wieder rund 500.000 Besucher ans Donauufer locken soll. Das schöne Herbstwetter sollte zumindest in den ersten Tagen ein idealer Begleiter sein.

Schon zum Auftakt wird zu den treuen Besuchern mit Freifahrten auf allen Schaustellergeschäften von 10 bis 11 Uhr Danke gesagt. Auf die offizielle Eröffnung samt Bieranstich folgt am Abend mit dem ersten der beiden traditionellen Feuerwerke schon ein Höhepunkt im Jahrmarktgeschehen.

Vergnügungspark, Festzelte und die Verbraucherausstellung "Linzer Herbst" in den drei Messehallen, die täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet sind, bieten den Besuchern Unterhaltung, Genuss und Information.

Die OÖNachrichten sind mit einem eigenen Stand auf dem Jahrmarkt vertreten. In der Halle A (Stand A09) lockt täglich die "Kaffee-Pause". Dazu kann man die OÖN in gemütlicher Atmosphäre lesen und beim Gewinnspiel viele Sofortgewinne in Empfang nehmen.

Für OÖNcard-Besitzer gibt es zudem durch ein eigenes Gutscheinheft, das am kommenden Freitag, 30. September, den OÖNachrichten beiliegen wird, viele Ermäßigungen auf dem Urfahranermarkt. Von günstigeren Kokoskuppeln bis zu Riesenrad-Fahrten reicht das Spektrum.

