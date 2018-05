Der Oberwirt soll wieder ein Dorfwirtshaus werden

LINZ. Der neue Pächter Christian Rathner will österreichische, bayerische und böhmisch-mährische Kost servieren Stadt Linz investiert 240.000 Euro, der Wirt zahlt 100.000 Euro – Anfang September soll aufgesperrt werden.

Christian Rathner, den Linzern als Caterer und Veranstalter des Ritterfestes oder des "Ufern" am Donaustrand bekannt, wird neuer Chef im Oberwirt. Bild: OÖN/eda

"Zwei Dinge habe ich schon im Alter von acht Jahren gewusst: dass ich Koch werden will und dass ich irgendwann einmal ein Wirtshaus haben werde." Das Erste sei relativ schnell gegangen, das Zweite habe ein bisserl auf sich warten lassen, sagt Christian Rathner und lacht.

44 Jahre ist der in Urfahr aufgewachsene Linzer alt, und Anfang September wird es endlich so weit sein. Da wird der gelernte Koch die Tür seines eigenen Wirtshauses aufsperren. Eigentümer des bekannten Oberwirts in St. Magdalena bleibt zwar die Stadt Linz, die rund 240.000 Euro in Adaptierungsarbeiten (WC-Anlage, Malerarbeiten und neue Fassade) investieren wird, wie die zuständige Stadträtin Regina Fechter (SP) sagt. Rathner wird Pächter und investiert ebenfalls: rund 100.000 Euro, da er die künftigen Gäste gleich beim Eingang mit einer zünftigen Bierausschank begrüßen will.

Und was wird gekocht? Typisch österreichische Kost, "wie zum Beispiel ein Kalbsschnitzerl. Aber zu einem Preis, der auch zahlbar ist", setzt Rathner nach. Typisch bayerische Gerichte und solche aus dem böhmisch-mährischen Raum will er ebenfalls auf die Karte setzen. Also Schweinsbraten ("aber nur am Sonntag, da dafür frisch") oder Knödel. Und "echte Vorarlberger Kasnocken mit drei Sorten Käse", schließlich kommt die Gattin aus Bregenz. Zudem will Rathner Würste und Speck selber räuchern und Spanferkel grillen.

Tarockieren und musizieren

Das Um und Auf sei, dass sich die Gäste wohl, am besten wie daheim fühlen. "Bei uns soll wieder Karten gespielt werden: Tarock, Kratzen, Schnapsen", sagt Rathner. Und natürlich soll die Musikkapelle von Magdalena weiter im Dachboden des Hauses ihre Proben abhalten.

Und damit die Blasmusikanten ihren neuen Wirt gleich in guter Erinnerung behalten, hat er ihnen, nachdem der Maibaum gestohlen worden war, als Trost ein Fass Bier spendiert.

Und wann sperrt er auf, der neue Oberwirt? "Anfang September, am letzten Wochenende der Sommerferien", sagt Rathner.

Geöffnet wird das Wirtshaus, das wieder ein Dorfwirtshaus sein soll, von Mittwoch bis Sonntag haben. An Feiertagen wird ebenfalls aufgesperrt, Montag und Dienstag sind Ruhetage.

