Der Linzer Park mit der ganz besonderen Geschichte

LINZ. Der Garten des Bergschlössls war der zweitälteste botanische Garten Österreichs – Nur eine Wiener Anlage ist älter.

Der einst verwilderte Bergschlössl-Park wurde in den Neunzigerjahren nach altem Vorbild gestaltet. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Der städtische Botanische Garten in der Nähe des Gugl-Stadions ist eine der schönsten und artenreichsten Botanikanlagen Europas (10.000 verschiedene Pflanzenarten). Linz ist aber auch Standort des zweitältesten botanischen Gartens in Österreich: der 24.600 Quadratmeter große Bergschlössl-Park am Fuße des Froschbergs wurde 1777 zum botanischen Garten. Älter ist nur der Botanische Garten der Uni Wien am Rennweg in der Nähe des Belvedere. Die Anlage im dritten Wiener Bezirk wurde 1754 gegründet.

Der Linzer Park entstand 1717/18 mit dem Bau des von Johann Michael Prunner geplanten Bergschlössls. Der einstige Sitz von Adeligen und Jesuiten beherbergt seit 1999 die Linzer Managementakademie (Limak), dient als stilvoller Ort für Veranstaltungen und kann von der Linzer Design-Center-Gesellschaft gemietet werden.

1777 kauften die Jesuiten das Anwesen. Der bedeutende Naturwissenschafter Johann Ignaz Schiffermüller (1727–1806), ein Jesuit, legte im Park den ersten botanisch-ökonomischen Garten in Linz an. "Schiffermüller erforschte dort Pflanzen, auch damals exotische Gewächse wie Platane und Tulpenbaum. Der Begriff ökonomischer Garten bedeutete, dass man auch den Nutzen, den Gebrauchswert von Pflanzen untersuchte", sagt Barbara Veitl. Die akademische Garten- und Landschaftsplanerin im Dienst der Stadt Linz hat eine Ausstellung über das Bergschlössl und den Park gestaltet, die von 26. Mai bis 7. Oktober im Botanischen Garten (Linz, Roseggerstraße 20-22) zu sehen ist.

Das Ende des Jesuitengartens

Der Bestand des botanisch-ökonomischen Gartens beim Bergschlössl war sehr kurz. Kaiser Joseph II. ließ 1787 den Jesuitenorden in Linz auflösen. Das Bergschlössl-Anwesen wurde versteigert. Der neue Eigentümer, ein Landwirt, rodete Teile des Gartens, verkaufte Parzellen, legte Äcker an. Im 19. Jahrhundert wechselten oft die Eigentümer. 1902 kaufte Robert Weingärtner, der Direktor der Poschacher-Brauerei, die Liegenschaft und ließ sie modernisieren.

Im Zweiten Weltkrieg von Bomben getroffen, verkam das Bergschlössl immer mehr. 1986 kaufte die Stadt Linz die Anlage. 1987 richtete ein Brand großen Schaden an, von 1992 bis 1998 ließ die Stadt das Schlössl renovieren. Der Park wurde erneuert, das Gartenamt pflanzte seltene Bäume und Sträucher. Der Park kann gratis besucht werden. (gsto)



Die Ausstellung

Der Bergschlössl-Park ist ein besonderer Erholungsraum nahe der Linzer Innenstadt. Entstehung und Geschichte dieser 24.600 Quadratmeter großen Anlage sind von 26. Mai bis 7. Oktober Thema einer Ausstellung im Botanischen Garten auf der Linzer Gugl (Roseggerstraße 20-22).

Die vor 300 Jahren angelegte Bergschlössl-Anlage ist ein wesentlicher Teil der in der Linzer Innenstadt eher seltenen Grünanlagen. "Wir sind bestrebt, die Grünflächen in Linz zu erhalten", sagte Grünreferent Vizebürgermeister Bernhard Baier anlässlich der Präsentation der Ausstellung. Rund die Hälfte des Linzer Stadtgebiets ist Grünland. Doch diese Fläche sind vor allem im Norden und Süden der Stadt konzentriert.

Gleichzeitig zur Bergschlössl-Ausstellung ist im Linzer Botanischen Garten eine Begonien-Schau zu sehen. Begonien kennt man vor allem als Zimmer-, Balkon- und Friedhofspflanzen. Tatsächlich gibt es 1400 Arten, darunter recht eigenartig geformte Gewächse.

