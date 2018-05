Der Bischofshof: Eine Ruheoase mitten in der Stadt

LINZ. Am 18. und 19. Mai öffnet der bischöfliche Wohnsitz in der Herrenstraße die Pforten seines privaten Gartens.

Ordinariatskanzler Johann Hainzl führt am 18. und 19. Mai durch den Garten im Inneren des Bischofshofs Bild: VOLKER WEIHBOLD

Es ist eines der bekanntesten Gebäude der Stadt und zieht Jahr für Jahr nicht nur Touristen, sondern ebenso Einheimische in seinen Bann, die gerne mal einen Blick hineinwerfen: der Bischofshof in der Herrenstraße 19 beziehungsweise Bischofstraße 8.

Das Wohnhaus und der Amtssitz des Diözesanbischofs besticht nicht nur durch die schmiedeeisernen Tore und das Zweiflügelportal mit sechs eingehängten Bronzereliefs, das sich den Besuchern öffnet. Das wahre Schmuckstück des im Jahre 1726 fertig gestellten Barockgebäudes findet sich an der Rückseite: der private Garten des Diözesanbischofs. Dieser ist für die Öffentlichkeit im Regelfall nicht zugänglich. Doch im Rahmen des Frühlingsfestes "Linz erblüht", das in Kooperation mit den OÖNachrichten stattfindet, werden am 18. und 19. Mai Besucher dazu eingeladen, an einer Führung mit Ordinariatskanzler Johann Hainzl teilzunehmen.

Der Wohnsitz des Bischofs ist ein prägendes Bild der Innenstadt

Obstbäume und Statuen

Bereits die mit vier bärtigen Ritterfiguren geschmückte Durchfahrt zum Garten lädt zum Staunen ein, wurde der Bischofshof doch als Repräsentationsbau geplant. Im Garten selbst reiht sich ein Marillenbaum an Apfel- und Kirschbäume, dazwischen wachsen Ribiseln und Erdbeeren. Aber auch Pfingstrosen, Salettl und ein Weinbaum finden sich in dem vom Personal gepflegten Garten.

Während interessierte Besucher mehr über die Geschichte und Architektur des Hauses erfahren, können sie die Kraft dieser wunderschönen Ruheoase mitten in der Stadt regelrecht "aufsaugen". Am hinteren Ende des von Steinmauern umgebenen – und somit nicht einsehbaren – Gartens findet sich eine Statue des heiligen Nikolaus, dem Schutzpatron der Kinder.

"Kleines Paradies"

Besonders markant präsentiert sich allerdings der riesengroße Magnolienbaum in der Mitte des Gartens. In seiner Blütezeit ist der Baum auch von der Bischofstraße, die ihren heutigen Namen übrigens erst nach Fertigstellung des Gebäudes erhalten hat, sichtbar. Der kräftige Stamm und die große Baumkrone laden zum Schattensuchen und Entspannen ein.

Eine Statue des hl. Nikolaus im Garten

Der Garten des Bischofshofs lässt Besucher den Trubel der Landeshauptstadt vor den Mauern des Gebäudes vergessen. In diesem Kleinod hört man Vögel zwitschern, während man einen wunderschönen Blick auf die Ursulinenkirche und den Höhenrausch hat. "Der Bischofshof ist ein kleines Paradies mitten in der Stadt", sagt Hainzl. Als Besucher ist man verleitet, ihm zuzustimmen.

Mehr Stadtoasen finden Besucher im Linzer Nordico

Das Frühlingsfest "Linz erblüht", das die OÖNachrichten als Medienpartner unterstützen, lädt Besucher auf eine botanische Reise durch Linz ein.

Die Führungen durch den Garten des Bischofshofs finden am Freitag, 18. Mai, und Samstag, 19. Mai, jeweils um 14, 15 und 16 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Treffpunkt ist im Inneren des Bischofshofs in der Linzer Herrenstraße.

Das Stadtmuseum Nordico begibt sich in der Ausstellung "Stadtoasen. Linzer Gärten, Plätze und Parks" auf die Spuren der Linzer Freiräume. Besucher erwarten historische Fakten sowie Zukunftsvisionen der Linzer Grünflächen. Neben Orten wie dem Volksgarten rücken auch unbekanntere Plätze in den Fokus.

Ihre eigene Stadtoase pflanzen können sich Interessierte am 18. Mai von 15 bis 16 Uhr und 16.30 bis 17.30 Uhr am Vorplatz des Stadtmuseums Nordico.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema