Dem Heuschreck ist der Klimawandel gar nicht "ghupft wia gsprunga"

Ausstellung im Landesbiologiezentrum Linz thematisiert die Lebensraumzerstörung der Heuschrecken: Jede vierte Art ist vom Aussterben bedroht.

Grünes Heupferd, die größte in Österreich vorkommende Heuschreckenart. Bild: Kunz

Die deprimierenden Fakten ließen sich an fast jeder Insektenart festmachen, an der spezialisierten Heuschrecke sieht man sie deutlicher als an der Generalistin Biene. "Jede vierte unter den 140 heimischen Arten ist vom Aussterben bedroht", sagt Biologe Fritz Gusenleitner, Chef des Biologiezentrums des Landes Oberösterreich in Linz. Hier findet ab 18. Mai die Ausstellung "Ghupft wia gsprunga" statt, die Heuschrecken aus aller Welt ans Licht holt.

Warum ganze Arten zu verschwinden drohen und die Zahl der Individuen unter den Insekten um bis zu 80 Prozent zurückgegangen ist, hängt klar mit der Zerstörung der Lebensräume der Tiere zusammen. Die Bodenversiegelung geht ungebremst weiter. In einer von der Landwirtschaft ausgeräumten Landschaft bleibt immer weniger Platz für Habitate ohne vordergründigen Nutzen für die Menschen. Sind noch kleine Gebiete mit gutem Vorkommen vorhanden, fehlen oft die Brücken zu anderen Kleinhabitaten. Die Folge: kein genetischer Austausch, Rückgang der Population.

Zwei oberösterreichische Inseln der Artenvielfalt in Sachen Heuschrecken werden von spezialisierten Biologen im neuen Standardwerk "Die Heuschrecken Österreichs", der zugleich als Ausstellungskatalog dient, genannt: der Gaisberg, eine sanfte Erhebung in der Mühlviertler Gemeinde Herzogsdorf, und der Straneggbach nahe dem Almsee. Um die Schotterflächen am Bachufer siedeln höchst seltene Arten wie der Kiesbank-Grashüpfer, insgesamt 23 Arten. Im abwechslungsreichen Mosaik der Flora und auf den extensiv beweideten Flächen auf dem Gaisberg finden sich 28 Arten, darunter der Warzenbeißer. Tatsächlich wurde diese Art einst zur Warzenbehandlung eingesetzt, da sie ein Sekret absondert, dem Heilkräfte zugesprochen wurden.

Schrecken kommt von springen

Der Name der Heuschrecken stammt nicht vom Schreck, der einen angesichts der überraschenden Sprungkraft der Hüpfer (bis zu 1,5 Kilogramm) ereilen könnte, sondern von der althochdeutschen Bedeutung von "schrecken" für "aufspringen".

Vom Klimawandel würden die zumeist wärmeliebenden Arten profitieren, könnte man meinen. Das stimmt nur teilweise. Zum Beispiel für die Gottesanbeterin. Sie kam mit der Erhöhung der Durchschnittstemperatur über das Donautal aus Südosten. Demgegenüber wirken Mechanismen des Mikroklimas, die den Heuschrecken schaden. Durch Überdüngung von Wiesen wachsen Pflanzen stärker, sie schatten den Boden mehr ab, was die Bodentemperatur senkt. "Die meisten Heuschrecken aber legen ihre Eier in den Boden", sagt Biologin und Ausstellungskuratorin Alexandra Aberham. Ist der Boden zu kalt, wird nichts aus den Eiern.

Von einer Bedrohung durch Heuschrecken wie in der biblischen Plage ist man in Europa weit weg. Die zu explosionshafter Vermehrung fähige Wanderheuschrecke ist hier ausgestorben, wütete aber in früheren Zeiten, wie Überlieferungen berichten (siehe Bild oben). In Afrika oder in Madagaskar vernichten Heuschrecken aber immer noch Nahrungspflanzen in großem Ausmaß. An der Universität Graz haben Zoologen um Manfred Hartbauer nun ein Bio-Pestizid gegen die Wanderheuschrecke entwickelt. Es basiert auf einer Emulsion aus ätherischen Ölen.

