Das nächste Verbot im Hessenpark: "Damit verjagen wir die Drogendealer"

LINZ. Eine polizeiliche Schutzzone wird ab Freitag, 0 Uhr, bei den Linzer Drogenhotspots gelten Dealern oder Käufern, die sich trotz Verbot dort aufhalten, drohen saftige Geldstrafen oder Haft.

Während das Alkoholverbot im Linzer Hessenpark seit drei Tagen gilt und erste Auswirkungen zeigt (siehe Bericht rechts), wechseln Drogen dort noch ungeniert die Besitzer.

Etwa Samstagabend, als ein junger Mann heranradelt, einem jungen Schwarzafrikaner ein paar Geldscheine in die Hand drückt und flugs mit einem Säckchen Marihuana wieder abtaucht.

Es sind Szenen wie diese, die die Polizei mit jenen Schutzzonen verhindern will, die in wenigen Tagen an den Linzer Drogenhotspots gelten werden. Hier die wichtigsten Fakten:

Was ist eine Schutzzone und wer darf sie verhängen? In § 36 a des Sicherheitspolizeigesetzes ist geregelt, wo eine Schutzzone verhängt werden darf. Nämlich an Orten, wo sich "Minderjährige in besonderem Maße aufhalten" und wo nachgewiesenermaßen strafbare Handlungen wiederholt gesetzt wurden. Verhängen kann eine Schutzzone nur die Polizei.

Wo und wann kommen die neuen Schutzzonen in Linz? An jenen drei Orten, wo in Linz massiver Suchtgifthandel betrieben wird: Im und rund um den Hessenpark, beim Hinsenkampplatz in Urfahr und in der Turmstraße rund um das Krempl-Hochhaus. An allen diesen Orten halten sich viele Jugendliche auf. Beim Hessenpark sind Mozartschule und ein Kindergarten in der Nähe, zudem ist im Osten des Parks ein großer Busbahnhof. Auch der Hinsenkampplatz ist ein Umsteigeknoten und beim Krempl-Hochhaus ist eine Berufsschule in der Nähe. Gelten werden die Schutzzonen ab kommendem Freitag, 1. Juni, 0 Uhr. Dann wird die Polizei damit beginnen, "die Dealer von den Drogenhotspots zu verjagen", wie Landespolizeidirektor Pilsl sagt.

Welche Handhabe hat die Polizei in den Schutzzonen? Sie kann deutlich schärfer durchgreifen als bisher. Denn viele von den Dealern – vornehmlich junge Burschen aus Schwarzafrika oder Afghanistan – sind der Polizei bekannt. Sie kann trotzdem nichts gegen sie unternehmen, solange die Dealer nicht auf frischer Tat ertappt werden. Ab 1. Juni ist das anders. Da genügt "der begründete Verdacht", dass eine Person eine strafbare Handlung setzen will, um sie wegzuweisen. Gleichzeitig werden die Personalien aufgenommen und ein Betretungsverbot ausgesprochen. Letzteres kann bis zu 30 Tage dauern. Da nicht nur der Handel, sondern auch der Kauf von Suchtgift verboten ist, gelten die Maßnahmen für mutmaßliche Dealer wie Käufer.

Was passiert, wenn Dealer oder Käufer die Schutzzone trotz Verbot wieder betreten? Dann greifen die in § 84 des Sicherheitspolizeigesetzes geregelten Strafen. Eine Anzeige wegen Verwaltungsübertretung ist die gelindeste Maßnahme. Die Geldstrafen dafür können saftig ausfallen. Bis zu 500 Euro (oder zwei Wochen Ersatzfreiheitsstrafe) kann das pro Vergehen kosten. Das gilt nicht nur für Dealer, sondern auch für Käufer von Drogen. Dealer, die trotz Betretungsverbot wiederholt in Schutzzonen auftauchen, können in Haft genommen werden.

