Das grüne Urfahr leidet unter der Verkehrslawine

LINZ. Viele Bewohner schätzen die weitläufigen Erholungsflächen Das dominante Problem ist der ausufernde Verkehr

Bei der fünften und letzten Auflage der Linzer Stadtteilgespräche ging es um das beliebte Wohngebiet Urfahr und damit um den Norden der Stadt. Ein Verkehrsbrennpunkt ist die Hauptstraße. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Der Andrang bei der letzten Auflage der Linzer Stadtteilgespräche war derart groß, dass Magistratsmitarbeiter noch nach Beginn der Veranstaltung zusätzliche Sessel in den Veranstaltungssaal des Neuen Linzer Rathauses schleppen mussten. Viele Bürger waren gekommen, um zu sagen, was sie an Urfahr mögen und was aus ihrer Sicht künftig besser laufen muss. Urfahr ist bei seinen Bewohnern ob der vielen Grünflächen, der guten Anbindung an den öffentlichen Verkehr und der unmittelbaren Nähe zur Donau beliebt. "Die Urfahraner sind ein eigener Menschenschlag. Die meisten, die wegziehen, kommen nach wenigen Jahren wieder zurück", sagt Karl Flattinger (75), der seit bald fünf Jahrzehnten in der kleinen Pflanzlgasse lebt.

Aber, so schön es in Urfahr auch ist, es gibt auch Probleme. Vor allem eines: den Verkehr. Bei keinem anderen Stadtteilgespräch war das Verkehrsthema derart dominant. Den meisten Bewohnern ist bewusst, dass sich Problemzonen wie die Rudolfstraße nur schwer bis gar nicht werden entschärfen lassen. Dennoch fordern sie Lösungen von der Stadtpolitik. Verbesserungen bringen sollen die neue Eisenbahnbrücke, die Bypässe der Autobahnbrücke sowie die Westringbrücke. "Wenn die neuen Brücken stehen, wird es besser werden", versprach Bürgermeister Klaus Luger (SP).

