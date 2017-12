Central gehört eine Nacht lang wieder den Gitarristen

LINZ. Geben sich die Gitarristen im Linzer Central ein kollektives Stelldichein, dann weiß man: Das alte Jahr ist fast vorüber.

Ist bei der "Night of Guitars" natürlich dabei: Frank Folgmann. Bild: (Photone)

Zum sechsten Mal wird am 30. Dezember die "Night of Guitars" zum musikalischen Spielplatz der heimischen Szene. Könner, Meister, aufstrebende und beständige Kräfte spielen ohne stilistische Beschränkung das, was ihnen – und erfahrungsgemäß dem Publikum – gefällt. Start ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Durch den Abend des Gipfeltreffens der oberösterreichischen Gitarrenszene führen Gunnar Rachbauer, Frank Folgmann und Reinhold Gruber. Für die Bewirtung der Gäste an der Schank trägt wieder die Kulturbar Konrad die Verantwortung. Die "Night of Guitars" wird sich also wieder wie ein Treffen vieler guter alter Freunde anfühlen. Danach kann dann das neue Jahr kommen.

