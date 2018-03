Casino Linz will sich mit Poker-Lounge verjüngen

LINZ. James-Bond-Flair im ehemaligen Cafe Schiller’s in Linz.

Casino-Direktor Martin Hainberger (Mitte) hat mit dem Team die neue Lounge im Probebetrieb getestet. Bild: Haidinger

Das Casino Linz hat ein Auge auf das jüngere Publikum. Der klassische Spielbetrieb bleibt zwar das Kerngeschäft, doch will Casino-Direktor Martin Hainberger das Angebot noch mehr als bisher mit einem starken Erlebnisfaktor kombinieren.

„Dazu haben wir etliche neue Konzepte zusammengestellt“, sagt Hainberger. Erster sichtbarer Schritt in diese Richtung ist die neue Poker-Lounge. Sie wird am Freitag, 16. März, nach dreimonatigen Umbauarbeiten in den ehemaligen Räumlichkeiten des Cafe Schiller’s im Erdgeschoss des Casino-Gebäudes am Schillerpark offiziell eröffnet.

Da Pokerinteressierte ein „spezielles wie auch tendenziell jüngeres Publikum“ sind, hat man in Linz bei der Einrichtung der neuen Poker-Lounge Anleihen am „James Bond“-Ambiente im Stil von „Casino Royal“ genommen.

Jede Woche Pokerturniere

Die gesamte Atmosphäre mit eigenem Barbereich und Service ist im britischen Stil und eher lässig gestaltet. Für insgesamt fünf Pokertische werden von Casino-Linz-Pokermanager Peter Löb laufend neue Turnierstrukturen entwickelt und damit ein möglichst abwechslungsreicher Produktmix angeboten.

Am Dienstag, Freitag und Samstag gibt es künftig ein dementsprechendes Angebot an Pokerturnieren. Wichtig sei auch der eigene Eingang mit Check-in gewesen. Dieser mache es möglich, dass die Pokerspieler künftig auch an „Stoßzeiten“ wie Samstagabend nicht mehr anstehen und warten müssen, so Casino-Chef Hainberger.

Weitere Neuerung: die Party Games in der neu geschaffenen Partyzone, die vom restlichen Spielbetrieb im Casino Linz abgetrennt ist.

Die Party Games richten sich unter dem Slogan „Kleiner Einsatz. Großes Erlebnis“ an ein jüngeres Ausgehpublikum am Freitag- und Samstagabend. Geringe Einsätze von nur zwei Euro sollen längeren Casino-Spaß bei Roulette und Black Jack ermöglichen, so die Zielsetzung.

