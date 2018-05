Bummeln, Stöbern, Schlemmen: Was die Linzer Seitenstraßen zu bieten haben

von links nach rechts: Simon Ladner, Geschäftsleiter des Wohnkonzepte-Studio "Area" in der Stifterstraße; Roland Lang, Verkaufsleiter Fahrradwerkstatt und -laden "B7" in der Tabakfabrik Linz; Tamara Hochstetter, Wohnaccessoires- und Möbelgeschäft "Salon Hochstetter" in der Herrenstraße; Nina Fuchs, Unternehmenskommunikation in der Tabakfabrik Linz; Gerhard Dehmer, Inhaber des Fahrradladens "GerRad" in der Altstadt 22; Kristina Bleil, Betreiberin des Café „Friedlieb und Töchter“ in der Altstadt 5; Thomas Stöbich, Inhaber des Designergeschäfts "A/T Store", am Hofberg 10; Anita Katzengruber, Initiatorin von "linzlabyrinth" und Gründerin von "Kleider machen Leute" Bild: WKO