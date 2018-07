Betrunkener sollte auf drei Kinder aufpassen

NEUHOFEN/KREMS. Am Donnerstagnachmittag beaufsichtigte ein stark alkoholisierter Mann drei Kinder auf einem Spielplatz in Neuhofen an der Krems.

Der Mann dürfte grob zu den Kindern gewesen sein, diese waren dadurch eingeschüchtert. Passanten verständigten die Polizei.

Eine Polizeistreife traf den Mann, ein 39-jähriger Syrer, wohnhaft in Deutschland, auf dem Spielplatz an. Laut eigenen Angaben war er auf Besuch bei seinem Bruder. Währenddessen dessen Frau einkaufen war, sollte er auf die Kinder im Alter von 6, 7 und 8 Jahren aufpassen.

Da der Mann alkoholisiert war und auch kein zielführendes Gespräch mit ihm geführt werden konnte, brachte die Polizei die Kinder nach Hause.

Kurz darauf verständigte eine Nachbarin abermals die Polizei, da der Mann in der Wohnung seines Bruders randalierte. Die Polizei nahm den aggressiven Mann vorläufig fest und sprach ein Betretungsverbot für die Wohnung aus. Im Zuge der Ermittlungen fanden die Beamten einen gefälschten Führerschein und stellten fest, dass der Syrer sich nicht in Österreich aufhalten darf. Der Mann wurde in das Polizeianhaltezentrum Linz überstellt. Der 39-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Linz und der Bezirkshauptmannschaft Linz – Land angezeigt.

