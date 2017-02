Bankraub in Linz war der vierte Überfall in zwei Wochen

LINZ. Unbekannter Mann überfiel Raika-Filiale in der Kefergutstraße.

Der Täter konnte unerkannt entkommen. Die Polizei hat aber Bilder von der Videoüberwachung. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Zum vierten Mal innerhalb von zwei Wochen kam es gestern am Vormittag in Linz zu einem bewaffneten Raubüberfall. Ein unbekannter Mann schritt gegen 10.13 Uhr in die Filiale der Raiffeisenbank in der Kefergutstraße. Laut Kripo war er weder vermummt noch maskiert und wirkte zunächst unverdächtig.

Geduldig wartete der Mann, bis der einzige Kunde das Gebäude verlassen hatte. Daraufhin habe er eine Faustfeuerwaffe gezückt und die Pistole auf eine Angestellte am Schalter gerichtet, sagte Polizei-Sprecherin Kerstin Hinterecker.

Dabei sagte er nur ein Wort: "Überfall!" Die Angestellte öffnete die Kassenlade und der Täter bediente sich selbst. Dann ergriff er zu Fuß die Flucht in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung blieb erfolglos. Die zwei anwesenden Bankangestellten blieben unverletzt, erlitten aber einen Schock. Laut Täterbeschreibung handelte es sich um einen ca. 55 Jahre alten Mann, der eine Brille mit optisch selbsttönenden Gläsern trug. Auffällig war auch seine dunkle Jacke mit Pelzkragen.

Die betroffenen Mitarbeiter bekommen Unterstützung, sagte Harald Wetzelsberger, Sprecher von Raiffeisen Oberösterreich. "Wir bieten in solchen Fällen psychologische Hilfe an. Mitarbeiter, die Zeit zum Verarbeiten brauchen, bekommen frei", sagte Wetzelsberger. Über die Höhe der Beute machte er keine Angaben.

Bereits eine Woche zuvor war am 1. Februar in Urfahr ein Juwelier überfallen worden. Am 31. Jänner wurde eine Sparkasse zur Zielscheibe eines Überfalls. Dieser Täter wurde aber rasch festgenommen. Am 27. Jänner überfiel ein Unbekannter einen Sparmarkt im Stadtteil Dornach und konnte unerkannt flüchten.

