Bankgeschäfte statt Schuhe kaufen Eiler weicht Raiffeisen-Kundenzentrum

LINZ. Verträge sind unterzeichnet: Schuhhaus Eiler zieht mit Jahresende aus dem Winkler-Bau an der Landstraße aus, dann startet der Umbau für 650 m2 großes Kundencenter der RLB.

Der Eiler geht, eine neue Raiffeisen-Filiale kommt. Bild: eda

Nein, der derzeitige Abverkauf beim "Eiler am Eck" leite noch nicht die endgültige Schließung der Filiale ein, sagt Irmgard Bangelmeier-Eiler. Im Gegenteil. "Wir sind gerade erst aus Italien zurückgekommen, wo wir die Herbstware bestellt haben", so die Geschäftsführerin des über die Landesgrenzen hinaus bekannten Schuhhauses Eiler zu den OÖN.

Aber es stimme. Sobald die Herbstware verkauft sei, wird Eiler seine Filiale im sogenannten "Winkler-Bau", dem mächtigen Haus an der Ecke Landstraße/Bethlehemstraße, mit Jahresende für immer schließen. Damit kann die Raiffeisenlandesbank ab Jänner 2019 damit beginnen, das Schuhhaus in ein modernes Kundenzentrum umzubauen.

Neues Bankstellenkonzept

Das dürfte eine ordentliche Baustelle werden, wie Harald Wetzelsberger, Pressechef der Raiffeisenlandesbank, bestätigt. Auf zwei Stockwerken und 650 Quadratmeter Fläche "wollen wir ein neues Bankstellenkonzept verwirklichen." In bester Innenstadtlage soll Kunden persönliche Beratung geboten werden und eine Filiale entstehen, die digital alle Stückerl spielt. Wann eröffnet wird, sei noch offen. "Schön wäre es, wenn es sich bis zum Weltspartag 2019 ausgeht", sagt Wetzelsberger.

Irmgard Bangelmeier-Eiler, die mit ihren Nichten Andrea Hirschvogel und Julia Kretz das Schuhhaus führt, kommt der Auszug aus dem "Winkler-Bau" nicht ungelegen. Die Miete dort sei "schon sehr kräftig", und es gebe einige gute Standorte, wo man sich günstiger einmieten könne. Wo genau, lässt die Grande Dame des Linzer Schuhhandels, die seit 50 Jahren im Stammhaus Kunden bedient, noch offen. Fix sei aber, dass das Konzept von "Eiler am Eck", also der Verkauf von günstigeren Schuhen, weitergeführt werde.

Damit wird Eiler weiter fünf Filialen umfassen: das Stammhaus an der Landstraße 34, "Ara" am Taubenmarkt, "Pro-Schuh" im Pro-Kaufland in Urfahr, "Tamaris" in der Plus-City plus die Nachfolge-Filiale von "Eiler am Eck".

Drei davon also entlang der Landstraße, obwohl Bangelmeier-Eiler davon überzeugt ist, dass die Kundenfrequenz dort ständig abnimmt. Wer so wie sie täglich hier unterwegs sei, "sieht das mit freiem Auge. Das ist ein Faktum, das durch verzerrte Frequenzzählungen, bei denen die vielen Schüler, die auf der Landstraße unterwegs sind, mitgezählt werden, nicht besser wird", so Bangelmeier-Eiler.

"Viele tun sich Stau nicht an"

Aus Gesprächen mit Kunden wisse sie, dass es die durch den Abriss der Eisenbahnbrücke mitverursachten Verkehrsprobleme seien, die vor allem Kunden aus dem Mühlviertel davon abhalten würden, ins Zentrum zum Einkaufen zu fahren. "Die tun sich den Stau über die Brücke während der Woche einfach nicht an." Doch die Politik unterschätze diese Auswirkungen. Eine weitere: "Wir haben wertvolle Mitarbeiterinnen aus dem Mühlviertel verloren, weil sie nicht täglich drei Stunden im Auto sitzen wollten, um zur Arbeit und wieder heim zu kommen."

Zurück zur Kundschaft. Natürlich, so Banglmeier-Eiler, würde auch ihr Unternehmen die Auswirkungen des Online-Handels spüren. "Aber ich glaube an den stationären Handel." Sie selbst will sich heuer, wo sie 70 Jahre alt wird, "schön langsam zurückziehen." Auch wenn sich eines nicht ändern werde: "Meine Lieblingsbeschäftigung ist der Schuhverkauf."

