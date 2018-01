Bald duftet es neben dem Passage wieder nach Brot

LINZ. Mauthausener Backunternehmen Winkler eröffnet im früheren Hofmann-Haus seine Filiale "Johann’s".

"Ich habe in der Bäckerei Hofmann gelernt und kehre also irgendwie zu meinen Wurzeln zurück", sagt der Mauthausener Backunternehmer Gerhard Winkler. Im März eröffnet er im früheren Bäckerei-Hofmann-Haus an der Landstraße in Linz neben dem Passage City Center eine Filiale.

Sie wird "Johann’s" heißen. Der Name ist nicht nur der von Winklers Vorfahren. Auch das Parade-Brot der Bäckerei, deren Ursprung ins Jahr 1898 zurückgeht, trägt diesen Vornamen. Es heißt "Opa-Johann-Brot" und ist exakt nach altem Rezept gebacken.

Die frühere Bäckerei Hofmann wird derzeit umgebaut. Seit März 2016 steht sie leer. Dieter Hofmann, der jüngste Spross der Back-Dynastie, hat das Handtuch geworfen und die Immobilie verkauft. Der Linzer Christian Deutschbauer, ein Immobilienentwickler mit Faible für gute Lagen und historisch interessante Häuser, griff zu. Dem Gründer der (später verkauften) Wasserspender-Firma "Blue Dolphin" gehört etwa auch die charmante, alte Villa an der Ecke Lessingstraße/Römerstraße am Schlossberg in Linz.

Wachsendes Unternehmen

Der Mauthausener Bäcker Gerhard Winkler setzt große Hoffnungen in die Landstraße. Hat sie doch an diesem Abschnitt die höchste Fußgängerfrequenz Österreichs nach der Mariahilfer Straße in Wien. Winkler ist ein schnell wachsendes Backunternehmen. Es betreibt neben dem Sitz in Mauthausen elf Verkaufsstellen von Perg über Tragwein, Steyregg, Gallneukirchen, Enns und St. Valentin bis St. Florian. Das neue "Johann’s" wird Winklers erste Filiale in Linz und die erste, die diesen Namen trägt. Der Name Johann scheint in kulinarischen Belangen in Mode zu sein. In Linz startet bald ein zweites Lokal mit diesem Namen.

Und noch ein Johann’s ...

Johann Aspalter, zuvor vier Saisonen Wirt im Golfrestaurant Tillysburg, hat das bereits länger brachliegende Restaurant im Hotel Prielmayerhof in der Weißenwolffstraße gepachtet. "Modern, österreichisch und nicht haubenversessen", beschreibt Aspalter seine Ausrichtung dort. Wie in Linz so oft, wird das neue "Johann’s Genuss im Prielmayerhof" Samstag und Sonntag Ruhetag haben. Hotelbetreiber Franz Zehetner hat mit dem Restaurant "operativ nichts zu tun", erfuhren die OÖN. Aspalters Lokal ist auch für das Frühstück der Hotelgäste zuständig.

