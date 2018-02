Badeschiff, Street-Food, Sitzstufen: Was wird aus dem Urfahrmarkt-Areal?

LINZ. 120 kreative Vorschläge wurden auf der Online-Plattform meinlinz.at zur Neugestaltung des Jahrmarktgeländes in Linz-Urfahr eingereicht. Jetzt ist eine Fachjury am Zug.

Am Donaukanal in Wien gibt es bereits ein dauerhaftes Badeschiff. Bild: (APA)

Seit vergangenem Herbst ist der große Pendlerparkplatz am Urfahrmarkt-Gelände Geschichte. Die Stadt Linz suchte online nach neuen Nutzungsmöglichkeiten für das 66.000 Quadratmeter große Areal und rief alle Linzer zur Beteiligung auf.

Seit 19. Dezember wurden 120 kreative Ideen auf der Online-Plattform meinlinz.at eingereicht und standen zur Abstimmung bereit. Als beliebtester Vorschlag erwies sich die Idee, an der Uferböschung breite Sitzstufen nach dem Vorbild anderer europäischer Städte, wie etwa Zürich, zu errichten.

Viel Zuspruch fand auch das Konzept eines multifunktionalen Flächenmosaiks. "Ein Großteil der Fläche sollte als eine Mischung aus Sandflächen, Steinflächen und Rasenflächen angelegt werden", empfiehlt ein User. Man könne die Flächen ganzjährig als Erholungszone nutzen und kleinere Gastrobetriebe, allerdings ohne Konsumzwang, dort ansiedeln, so der Vorschlag.

Fachjury wählt sechs Ideen aus

Am heißesten diskutiert wurde die "Einzigartige Aussichtsplattform" in Form eines hohen Aussichtsturmes. Der Vorschlag, einen Food-Truck-Park oder einen Street-Food-Park einzurichten bewegte die Gemüter ebenso wie die "donauWelle – eine stehende Welle direkt an der Badebucht". Mehrere Linzer sprachen sich zudem für ein dauerhaftes Badeschiff, wie es etwa in Wien eines gibt, aus.

In den kommenden Wochen wählt eine Fachjury nun die sechs besten Ideen aus. Bürgermeister Klaus Luger zeigte sich erfreut über die rege Beteiligung. "Nun geht es daran, die einzelnen Vorschläge auf ihre Umsetzbarkeit zu prüfen", so der Stadtchef.

"Da wir uns dort auf einem Überschwemmungsgebiet befinden, sind bauliche Maßnahmen nur sehr eingeschränkt möglich. Darüber hinaus haben wir rechtliche Rahmenbedingungen, die einzuhalten sind", sagte Luger. Nichts desto trotz würden die Ideen eine zusätzliche Entscheidungsgrundlage für die Stadtpolitik bilden und in die Planung miteinfließen.

