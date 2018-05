Auto kollidierte frontal mit Lastwagen: 76-Jähriger schwer verletzt

NEUHOFEN/KREMS. Ein Autofahrer wurde bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) in seinem Pkw eingeklemmt.

Der Autolenker wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Bild: kerschi

Zu dem Unfall kam es gegen 13 Uhr auf der Kremstalbundesstraße in der Ortschaft Fischen. Aus noch ungeklärter Ursache war der 76-jährige Lenker aus Wilhering mit seinem Auto über die Fahrbahnmitte geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen kollidiert.

Durch den heftigen Aufprall wurde der Pkw des Pensionisten über den rechten Fahrbahnrand geschleudert. Das Fahrzeug kam am angrenzenden Geh- und Radweg zum Stillstand. Der Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von den Einsatzkräfte der FF Neuhofen an der Krems und Kematen an der Krems aus dem Wrack befreit werden.

Nach der Erstversorgung brachte ihn der Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus nach Linz. Der Lenker des Lastwagens, ein 44-jähriger Ungar, überstand den Unfall unverletzt.

Die Kremstalstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten gesperrt. Die Polizei richtete eine Umleitung ein. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Video:

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema