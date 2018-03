Auto fing plötzlich Feuer und brannte komplett aus

ENNS. Auf dem Nachhauseweg fing das Auto eines Ennsers plötzlich an zu brennen.

Ein Mercedes brannte am 16. März komplett aus. Bild: fotokerschi

Freitagfrüh gegen 5 Uhr war ein Ennser schon fast zuhause, es fehlten keine 200 Meter mehr bis er sein Auto in der Garage abstellen konnte, als er bemerkte, dass es an der rechten Seite des Mercedes hell wurde. Daraufhin stellte er das Auto in der Perlenstraße ab und erkannte, dass das Auto Feuer gefangen hatte.

Nachbar Begic Suad, der am Weg in die Arbeit vorbei kam, versuchte noch den auflodernden Brand mit einem Feuerlöscher zu ersticken - leider vergebens. Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Enns stand das Auto in Flammen.

Unter Verwendung von Atemschutz hatten die Einsatzkräfte den Brand jedoch rasch unter Kontrolle und abgelöscht. Das Fahrzeug brannte vollständig aus.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema