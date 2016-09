Ausstellungshallen sind beim Urfahranermarkt am beliebtesten

LINZ. Seit 199 Jahren lockt die Mischung aus Fahrgeschäften, kulinarischen Genüssen und Musikprogramm die Massen zum Urfahranermarkt. Am beliebtesten ist aber die Verkaufsausstellung.

Bild: VOLKER WEIHBOLD

Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Spectra hervor. Eröffnet wird der Urfahraner Herbstmarkt am Samstag.

Für 35 Prozent der 678 Befragten aus Linz und den Umlandgemeinden ist der Ausstellungsbereich in den Hallen die Hauptattraktion des Urfahranermarktes. Ebenfalls hoch im Kurs stehen die Fahrgeschäfte. Für 29 Prozent der Besucher ist der Vergnügungspark der wichtigste Bereich des Jahrmarktes. Eines lässt sich beim Blick auf die Auswertung sofort erkennen: Je jünger die Besucher, desto mehr steigt die Wichtigkeit der Fahrgeschäfte. Auf dem dritten Platz rangiert die Gastronomie (zwölf Prozent).

Insgesamt haben dieses Mal 120 Beschicker ihr Kommen zugesagt. Neben 123 Verkaufsständen, sind auf dem 60.000 Quadratmeter großen Gelände unter anderem 57 Schaustellergeschäfte, 33 Konsumationsbetriebe und zwei Festzelte zu finden. Mit dabei sind natürlich auch die OÖNachrichten mit einem eigenen Stand in der Halle A. Dort erhalten Besucher unter anderem eine praktische Einkaufstasche und Jetons für eine Fahrt mit dem Riesenrad.

Freuen dürfen sich die Besucher auch in diesem Jahr wieder auf die bewährten Klassiker. Erster Höhepunkt nach der offiziellen Eröffnung ist das Feuerwerk, das am Samstag ab circa 21.30 Uhr den Nachthimmel erleuchtet. Der kommende Mittwoch, 5. Oktober, steht dann wieder ganz im Zeichen der Familien. Erstmals am Urfahranermarkt vertreten, ist das Fahrgeschäft Mambo, dank dem die Passagiere einen Luftstand von 19 Metern Höhe erreichen. „In den vergangenen Jahren hat es eine enorme Aufwertung des Angebotes gegeben“, sagt die Linzer Wirtschaftsstadträtin Susanne Wegscheider (VP).

