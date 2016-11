Ausgezeichnete Fotografin: "Ich folge einfach meiner Intuition"

LINZ. Elena Vizerskaya gewann heuer den Hauptpreis des Trierenberg Super Circuit, des weltweit größten Fotokunstwettbewerbes, und durfte in Linz die Trophäe in Empfang nehmen.

Bild: Elena Vizerskaya

Ein Moment, der die 36-jährige Fotografin zwar mit einem gewissen Stolz erfüllt hat, ihr im Gegenzug aber auch schon wieder zu viel der Aufmerksamkeit war. Die hochtalentierte Russin, die in ihren Fotokompositionen in Fantasiewelten abtaucht und dabei dennoch so viel über das Leben erzählt, scheut das Rampenlicht. Auch im Interview mit den OÖNachrichten braucht es ein wenig, bis die Mutter eines Sohnes auftaut. Eine Auswahl ihrer Arbeiten ist noch bis einschließlich Sonntag, 27. November, täglich von 11 bis 19 Uhr in der Ausstellung „Die besten Fotos der Welt“ im Neuen Rathaus in Linz zu sehen.

Was bedeutet Ihnen der Preis?

Ich kann es im Moment noch gar nicht begreifen, zumal es der erste Preis dieser Größenordnung ist, den ich erhalte. Als ich davon erfahren habe, dass ich den Hauptpreis erhalte, war ich sehr glücklich und erfreut.

Hätten Sie jemals daran gedacht, dass Sie eines Tages mit Ihrer Kunst so viele Menschen weltweit erreichen würden?

Ich habe niemals darüber nachgedacht. Der einzige Grund für meine Fotografien ist, dass ich mich damit ausdrücken kann. Wenn ich damit beginne, dann versetze ich mich in diese Welt, die komplett abgeschlossen ist von meiner normalen Welt. Da gibt es dann keine Wechselwirkung. Weder von innen nach außen noch von außen nach innen. Wenn ein Bild, dass in dieser, meiner Welt entsteht, später Menschen erfreut, dann finde ich das natürlich sehr schön. Aber vorher denke ich überhaupt nicht über so etwas nach.

Was ist zuerst da: Die Idee für eine Geschichte, die Sie erzählen wollen, oder eine Fotografie, aus der sich dann mehr ergibt?

Zehn Prozent meiner Fotografien sind geplant, sind in meinen Gedanken schon zu Beginn exakt so, wie sie dann umgesetzt werden. Die anderen 90 Prozent haben dann mit all den Gefühlen zu tun, die im Entstehungsprozess nach Ausdruck suchen. In diesem Moment vergesse ich dann auch alles, was ich an technischem Wissen habe, sondern folge einfach meiner Intuition. Das ist für mich wie Meditation. Am Ende bin ich immer glücklich, wenn ich das Ergebnis des Prozesses sehe.

Wenn Sie also ihren ganz persönlichen Empfindungen folgen und so ihre spezielle Geschichte in den Bildern erzählen, was empfinden Sie, wenn Menschen beim Betrachter ihre Fotos eine ganz andere, weil ihre Geschichte haben?

So sehr es mir darum geht, meine persönlichen Geschichten zu erzählen, so baue ich dennoch immer wieder Elemente in meine Bilder ein, die man sehr unterschiedlich interpretieren kann. Ich verstecke auf diese Weise persönliche Botschaften zu meiner Geschichte, nach denen jeder Betrachter suchen, also danach forschen kann. Es ist sehr interessant, dann zu erfahren, wie dies oder jenes aus der Sicht eines anderen empfunden wird.

Ist es Ihnen wichtig, dass die Menschen wissen, welche Geschichte Sie in Ihren Bildern erzählen?

Es ist dann wichtig für mich, wenn ich mir denke, dass die Geschichte nicht verstanden werden könnte. Aber ich habe ein Problem damit, meinen Bildern einen Titel zu geben, weil ich nicht zu viel vorgeben will. Deshalb sind meine Bilder im Prinzip unbetitelt. Wenn dann doch ein Name dort steht, dann hat ihn mein Manager gefunden (lacht). Er nimmt aber dann auch stets einen Titel, der zumindest doppeldeutig ist, damit die Betrachter darüber nachdenken können.

Gab es in Ihrem Leben diesen einen Moment, wo Sie gewusst haben, dass Sie sich kreativ und künstlerisch in Form von Fotografien ausdrücken wollen?

Das Künstlerische ist mir angeboren, aber ich habe bis zu meinem 24. Lebensjahr nicht die Form gefunden, wie ich mich am besten ausdrücken kann. Diese Suche war schmerzhaft. Denn es gab so vieles, dass aus meinem Inneren heraus wollte, aber ich hatte keine Idee, wie ich diese Gefühle künstlerisch kanalisieren kann. Dann habe ich geheiratet und ein Kind bekommen, aber nicht gewusst, wie sehr mich das beeinflusst hat. Ein paar Monate nach der Geburt bin ich regelrecht kreativ explodiert und fand meine Kunstform. Von da an konnte ich nicht aufhören damit, zu fotografieren und mit den Bildern zu experimentieren.

Mutter zu werden, hat also die Künstlerin in Ihnen richtig entfacht. Das würde bedeuten, dass alle Frauen, die sich kreativ ausdrücken wollen, aber nicht wissen wie, einfach ein Kind zur Welt bringen sollten, dann ergibt sich alles von selbst, oder?

Das sieht so aus, ist aber offenbar nicht so. Ich habe einige Freundinnen, die aufgrund meiner Erfahrung gedacht haben, dass funktioniert auch so. Sie waren auch kreativ auf der Suche, wurden nicht fündig und haben dann Kinder bekommen. Ab dem Moment, wo sie Mamas waren, waren sie nur mehr Mütter und die Kreativität ist verschwunden. Bei ihnen hat es nicht so funktioniert wie bei mir (lacht). Mittlerweile lehrt mich mein Sohn sehr viel. Er ist auch sehr kreativ und so beeinflussen wir uns gegenseitig.

In ihren surrealistischen Fotokompositionen erkenne ich zwar immer Menschen und Geschichten, aber ich schaue zum Beispiel nicht klar in die Augen einer Frau, sondern durch einen Schatten in das Gesicht. Dies ist ein interessanter Zugang, der sich als Handschrift durch ihre Arbeiten zieht. Wieso haben Sie diesen surrealistischen Ausdruck gewählt?

Ich wurde in der ehemaligen Sowjetunion geboren, einem zwar sehr beeindruckenden Land, das aber die Gesellschaft in ihrer Entwicklung eher eingeschränkt hat. Ich hatte schon früh die Angewohnheit, andere Standpunkte und Meinungen zu suchen, also unter die Oberfläche zu schauen. Meine Eltern haben mir nicht vorgegeben, dass ich etwas spezielles machen muss. Sie haben mir viel Freiraum und Zeit gelassen, um mich zu entfalten. Ich wollte auch immer etwas tun, wusste aber nicht was und wie genau. Die Kreativität ist mir zwar irgendwie zugeflogen, aber ich wusste nicht, was ich genau mit ihr anfangen sollte. So habe ich damit begonnen, Objekte zu nehmen und sie zu verbinden. Das ist der Ursprung meiner Fantasie, die sich heute durch meine Bilder zieht. Ich glaube, dass Kindern nur dann viel Vorstellungskraft und Fantasie entwickeln können, wenn man sie nicht limitert.

Sind Sie eine Träumerin?

Es ist schrecklich, aber: Ja, ich bin eine Träumerin. Schon die Schule war für mich ein ekelhafter Ort, an dem ich viel Zeit verbringen musste. Deshalb war es notwendig, dass ich mein Fantasieland hatte, um daraus ausbrechen zu können (lacht). Ich habe mir während der Schule Geschichten wie einer TV-Serie vorgestellt und konnte damit alles rund mich vergessen.

Das sollten Sie Ihrem Sohn aber nicht erzählen.

Mein Sohn liebt die Schule. Als ich ihn das erste Mal in die Schule gebracht war, habe ich mir gedacht: mein armes Kind. Mittlerweile weiß ich, dass er sozial ist und die Schule mag. Vielleicht hat meine Aversion gegen die Schule auch damit zu tun, dass ich vier Mal die Schule gewechselt habe und immer wieder neue Menschen kennenlernen musste.

Aber Sie sind ja nicht unsozial, zumindest vermitteln Sie den Eindruck einer weltoffenen Frau. Täuscht der Eindruck?

Ich bin nicht komplett introvertiert, aber ich muss alleine sein, um meine Energie abzurufen und meine künstlerische Arbeit zu machen. Ich brauche für die Entwicklung meiner Bilder keine Interaktion mit anderen Menschen. Aber ich kann nicht immer für mich alleine sein und so gibt es dann auch die Momente, wo ich aus meiner Zone heraus gehe und mich ausdrücke, den Kontakt zu anderen Menschen suche. Ich bin vielleicht nicht der Typ, der auf die Menschen zugeht und ihnen direkt ins Auge schaut. Aber ich mag es, Menschen zu beobachten. Das findet man auch in meinen Bildern wieder.

Sie suchen also schon auch das wahre Leben und bleiben nicht nur in Ihrer Fantasiewelt?

Natürlich. Im Moment habe ich gerade ein Projekt in Arbeit, dass sich mit dem Prozess der Information beschäftigt. Dafür möchte ich in kleinere Ortschaften und in Städte gehen, um mit einem sehr großen Teleobjektiv aus großer Distanz kleine Geschichten zu erfassen.

Sind Sie manchmal überrascht über das Resultat Ihrer Arbeit?

Nein, nicht wirklich. Der Entstehungsprozess ist voller Gedanken und Ideen, die klar in eine Richtung weisen. Das Einzige, was mich da überraschen kann, ist der Umstand, dass ich nicht weiß, wann genau ich fertig sein werde.

Wie lange dauert es, bis ein Fotokunstwerk Ihren Vorstellungen entspricht?

Es hängt von der Anzahl der Details ab, die ich in dem Bild verarbeiten will. Die müssen dann alle einzeln fotografiert und ins Bild eingebaut worden. Manchmal dauert es eine halbe Stunde, manchmal 20 Stunden, aber niemals mehrere Tage oder Wochen. Ich bin sehr schnell.

