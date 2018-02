Asia-Institution Denny Lau will aufhören

LINZ. Denny Lau, der seit 33 Jahren in Linz eines der erfolgreichsten Asia-Lokale Oberösterreichs führt, will aufhören.

Denny Lau mit Gattin Margarete in der „Goldenen Pagode“. Bild: Schwarzl

„Ich bin müde, möchte öfter nach Hause nach Hongkong fahren und suche einen Nachfolger“, sagt der Gastronom. Im Herbst wird er 60 Jahre. In seiner „Goldenen Pagode“ im Generali-Hochhaus an der Donaulände kehren immer wieder auch Feinschmecker ein. Buffet-Essen ist dort verpönt. Es gibt kantonesische Küche und Bio-Qualität.

Sein Deutsch ist wie gestochen. Er hat den Ehrgeiz, der Beste zu sein. Dass ist Denny Lau, dem aus Hongkong stammenden Gastronomen auch (fast) immer gelungen. Seine „Goldene Pagode“ im Generali-Hochhaus an der Donaulände ist das einzige asiatische Restaurant, in dem die Feinschmeckervereinigung „Chaine des Rotisseurs“ tafelt. Es ist das einzige China-Lokal in der Wirtevereinigung „hotspots“.

Seit 1984 betreibt Denny Lau das Lokal. Er hat es auf 300 Quadratmeter und 120 Sitzplätze wachsen lassen. Doch nun hat der gebürtige Hongkonger, den sein Vater mit 18 Jahren nach Österreich schickte, genug. Am 1. September wird Denny Lau 60 Jahre. Er will aufhören und sucht einen Nachfolger.

Sein Bruder Benny, der viele Jahre bei ihm arbeitete und der sich im Untergeschoss des Passage-Centers mit einem Asia-Lokal selbstständig machte, habe schon abgewunken. Doch die „Goldene Pagode“ soll weiterleben. „Wir haben viele Stammgäste, und die Kunden schätzen es, dass ich kein Buffet habe und obendrein Bio-Hendl, Bio-Ente und Bio-Rind aus dem Mühlviertel“, sagt Lau.

Die Liebe zum Mühlviertel kommt nicht von ungefähr. Dort hat er seine Frau Margarete kennengelernt. Damals hieß Frau Lau noch Kepplinger und saß im Hauerwirt in St. Johann am Wimberg, als Denny hereinkam und das Schicksal seinen Lauf nahm. Im Lokal arbeitet die Mühlviertlerin nur in den Ferien. Denn im Hauptberuf ist sie Lehrerin an der Neuen Mittelschule in Rohrbach. Drei Kinder hat Denny Lau, allesamt erwachsen, aber keines mit Hang zur Gastronomie.

Die Kinder winkten ab

Viktoria (33) ist studierte Wirtschaftspädagogin. Iris (29) studiert Sinologie und spricht schon besser Mandarin als ihr Vater. Katharina (23) will Pädagogin werden. „Es wäre schade um den Standort mit den vielen Stammgästen“, sinniert Lau und denkt auch an seinen ältesten Gast. Der ist 101 Jahre und kommt seit 30 Jahren.

Als China-Restaurant sollte die Goldene Pagode übrigens nicht bezeichnet werden. Denny Lau, ein gelernter Koch, ist stolz auf seine kantonesische Küche, die um thailändische, japanische und jordanische Gerichte erweitert ist.

Wenn er keinen Nachfolger findet? „Dann mache ich eben weiter“, sagt Denny Lau. Asia-Lokal-Adel verpflichtet eben.

