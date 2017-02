Arbeitslosigkeit im Zentralraum stark gestiegen

LINZ. Mit 7,3 Prozent mehr Arbeitslosen (insgesamt 12.765 Menschen) als im Jänner des vergangenen Jahres ist der Zentralraum wieder überdurchschnittlich stark von der steigenden Arbeitslosigkeit betroffen.

Im Jänner gab es 873 als arbeitslos Gemeldete mehr in Linz. Die Zuwächse gab es laut Elisabeth Wolfsegger, Leiterin des AMS Linz, häufig in der Baubranche, was angesichts der tiefwinterlichen Verhältnisse im Jänner nicht verwundert. Prozentuell am meisten betroffen waren wiederum Menschen über 50 Jahre und Ausländer.

Mit 5372 Menschen waren im Jänner im Bezirk Linz-Land um 172 Personen mehr arbeitslos gemeldet als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das Plus von 3,3 Prozent geht vor allem auf den starken Zuwachs der Arbeitslosigkeit bei den Älteren (50plus) zurück, so Karl Steininger, Leiter des AMS Linz-Land. Die meisten Arbeitslosen hatten im Jänner Traun (1323/minus 0,9 Prozent), Leonding (907/plus 1,4 Prozent), Ansfelden (869/plus 4,3 Prozent) und Enns (517/plus 12,4 Prozent) zu verzeichnen.

