Alt-Bürgermeister empört: "Der Busenbrunnen spritzt nicht mehr"

LEONDING. Der frühere Stadtchef Herbert Sperl (SP) vermutet Bosheitsakt seines Nachfolgers Walter Brunner (SP) - Vizebürgermeisterin Naderer-Jelinek: "Wir wollen Ressourcen schonen".

Um Wasser zu sparen, legte Leondings Stadtchef Walter Brunner (SP) den Busenbrunnen trocken. Bild: Weihbold

Aufregung wegen einer nackten Frau herrscht in der Leondinger Stadtpolitik. Weil aus den Brüsten der steinernen Skulptur auf dem Platz vor dem Rathaus keine Flüssigkeit spritzt, ist der 2008 in den Ruhestand gewechselte Alt-Bürgermeister Herbert Sperl erbost: "Der Brunnen ist schon seit einem Jahr nicht mehr in Betrieb. Da will mir Bürgermeister Brunner etwas zu Fleiß tun."

2007, ein Jahr bevor SP-Bürgermeister Sperl das Bürgermeisteramt an Walter Brunner (ebenfalls SP) übergab, war auf Sperls Initiative vor dem neuen Rathaus der Busenbrunnen aufgestellt worden. Weitum hatte das Ding Aufsehen erregt. Sogar das noble deutsche Wochenmagazin "Die Zeit" berichtete.

Dass der Leondinger Busenbrunnen trocken ist, habe nichts mit politischen Racheakten oder ästhetischen Vorbehalten zu tun. Die offizielle Begründung ist eine umweltschützerische. "Aus dem Brunnen ist Leitungswasser gekommen. Doch Leonding ist seit drei Jahren eine EGEM-Gemeinde, die sich zum Energiesparen und zum schonenden Umgang mit Ressourcen verpflichtet hat", sagt die Leondinger Vizebürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP). Sie führt derzeit die politischen Geschäfte in Leonding, da Bürgermeister Brunner auf Urlaub und nicht erreichbar ist.

Pumpe zum Wassersparen

Auch im Gemeinderat war der nicht mehr spritzende Brunnen kürzlich Thema. Die FP wollte durch eine Anfrage herausfinden, warum dem Brunnen das Wasser abgedreht wurde. Bürgermeister Brunner berief sich in seiner Antwort auf die Umweltverpflichtungen und berichtete von Überlegungen, den Brunnen umzurüsten, so dass kein Wasser mehr verschwendet wird. Das käme aber teuer. "Der Einbau einer Umwälzpumpe, damit ständig dasselbe Wasser verwendet werden kann, würde 10.000 bis 20.000 Euro kosten", sagt Vizebürgermeisterin Naderer-Jelinek.

10.000 bis 20.000 Euro, das ist weit mehr, als die Anschaffung des Brunnens kostete. Das in der Slowakei gefertigte Gebilde kostete 6000 Euro. Vorbild war ein Wasserspender in der Stadt Treviso in der italienischen Region Venetien. Dort gibt es seit 1559 die "Fontana delle tette". "Aus diesem Brunnen floss während des Volksfests Wein", sagt Alt-Bürgermeister Sperl.

Die Mitglieder des Leondinger Planungsausschusses werden sich demnächst mit dem Brunnen-Thema beschäftigen. Denn trocken ist nicht nur der Busenbrunnen, sondern auch der zweite Brunnen auf dem Stadtplatz. Die Gemeindepolitiker sollen im Ausschuss Sanierungsmöglichkeiten für die beiden Brunnen finden.

