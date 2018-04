Als offizieller Linz-Vertreter unterwegs? Wimmers Jalta-Reise bleibt ein Aufreger

LINZ. Heftige Diskussionen um Auftritt des Linzer FP-Chefs bei Wirtschaftsforum auf der Krim.

Die Teilnahme des Linzer FP-Chefs und Vizebürgermeisters Detlef Wimmer beim Jalta-Wirtschaftsforum auf der Schwarzmeerhalbinsel Krim sorgt nun auch im Rathaus für Irritationen.

Denn laut Olexander Scherba, dem ukrainischen Botschafter in Österreich, soll Wimmer beim Forum als offizieller Linz-Vertreter aufgetreten sein. Russische Medien sollen den FP-Chef mit folgenden Worten zitiert haben: "Die Stadt Linz, die ich hier vertrete, ist das zweitgrößte Zentrum in Österreich. Im letzten Jahr entschieden wir, gegen die Sanktionen und für die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland zu kämpfen."

Das wirft die Frage auf: War Wimmer als Privatperson beim Wirtschaftstreffen oder ist er dort als Linzer Vizebürgermeister, also offizieller Vertreter der Stadt, aufgetreten? Für Bürgermeister Klaus Luger (SP) ist die Sache klar. "Wimmer kann die Stadt Linz dort nicht vertreten haben." Denn der Ausflug des FP-Chefs auf die Krim sei eine Privat- und keine Dienstreise gewesen. Schließlich habe sich Wimmer amtlich abgemeldet und seine Agenden an Stadtrat Hein übertragen. "Wenn der Herr Vizebürgermeister in Jalta den Eindruck erweckt hätte, dass er die Stadt vertritt, dann wäre das unkorrekt", sagt Luger.

Und was sagt Wimmer? "Ich bin keine gespaltene Persönlichkeit und nicht schizophren. Also kann ich mich nicht in Privatperson und Vizebürgermeister teilen. Ich bin und bleibe Detlef Wimmer. Das war ich vor der Reise und das bin ich jetzt." Zwar könne er sich "nicht auf Punkt und Beistrich erinnern", ob seine Worte in Jalta genau die waren, wie sie russische Medien zitiert haben. "Aber dass ich beim Thema Russland-Sanktionen den Standpunkt der Stadt Linz korrekt wiedergebe, kann wohl niemanden stören", so Wimmer. Immerhin habe der Gemeinderat im Dezember 2016 mehrheitlich beschlossen, dass die Russland-Sanktionen ehestmöglich abgeschafft werden sollen.

"Das war kein Beschluss für eine offizielle Linie der Stadt Linz, sondern eine Resolution an den Bund, dass sich dieser für ein Aufheben der Sanktionen einsetzen soll", entgegnet VP-Chef Vizebürgermeister Bernhard Baier. Er verlangt von Wimmer, "dass er solche Reisen und Auftritte künftig unterlässt, damit nicht noch größerer Schaden für das Ansehen der Stadt entsteht".

