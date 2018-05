Alles neu im Mühlviertlerhof

LINZ. Bären-Hotelier Nell betreibt nun auch das Hotel am Graben.

Mühlviertlerhof am Graben: Hier wird kräftig renoviert. Bild: haas

Das Hotel „Schwarzer Bär“ in der Herrenstraße in Linz hält nun auch am Graben 24-26 Hof. Seit Mai ist im dortigen Hotel Mühlviertlerhof Michael Nell der neue Pächter, und das laut Vertrag für mindestens zehn Jahre. Er folgt Leo Klinglmüller jun. nach, der noch das Hotel Lokomotive beim Hauptbahnhof betreibt.

Nell gibt am Graben genauso Gas, wie er es in der Herrenstraße mit dem Bau der Rooftop Bar und des Cafés im Erdgeschoß getan hat. Derzeit wird der nicht wenig in die Jahre gekommene Mühlviertlerhof bei laufendem Betrieb renoviert. Geschäftsführer beider Hotels ist Florian Schuhmayer. Der 31-Jährige ist Verantwortung gewöhnt. Mit 26 war er im Schillerpark, wo der Engerwitzdorfer als Lehrling begonnen hatte, jüngster Hoteldirektor Oberösterreichs.

„Natürlich wollen wir mit dem Mühlviertlerhof auch Synergieeffekte nützen“, sagt Schuhmayer, der zu „seinen“ 49 Zimmern im Bären 26 am Graben dazubekommt. Der verwechslungsträchtige Name Mühlviertlerhof wird bald Vergangenheit sein. „Wir arbeiten an einem neuen Marktauftritt“, bestätigt Schuhmayer.

Der Mühlviertlerhof ist übrigens im Besitz einer taiwanesischen Familie, die mit Michael Nell handelseins wurde. Das ebenfalls dort ansässige Restaurant „Wirt am Graben“ ist von der Transaktion nicht berührt.

Leo Klinglmüller jun., der den Mühlviertlerhof viele Jahren betrieben hatte, konzentriert sich nun ganz auf sein Hotel Lokomotive in der Weingartshofstraße beim Hauptbahnhof. Er hat das Restaurant ausquartiert, 20 neue Zimmer dazugebaut und vermietet nun 56 Zimmer.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema