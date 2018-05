Alkoholverbot am Hessenplatz in Linz beschlossen

LINZ. Der Linzer Gemeinderat hat heute, wie erwartet, das Alkoholverbot im Hessenpark beschlossen. Es wird, wie berichtet, bereits ab morgen in Kraft treten. Wer künftig ein Bier im Park trinkt, muss mit einer Strafe von bis zu 218 Euro rechnen.

Mitarbeiter des Ordnungsdienstes werden kontrollieren, ob das Alkoholverbot auch eingehalten wird. Bild:

Mit den Stimmen von SPÖ, FPÖ, ÖVP und den zwei männlichen NEOS-Gemeinderäten wurde heute nachmittag mehrheitlich eine ortspolizeiliche Verordnung für ein Alkoholverbot am Hessenplatz erlassen. Die Grünen, die KPÖ und die NEOS-Gemeinderätin Elisabeth Leitner-Rauchdobler stimmten dagegen.

Der Konsum von alkoholischen Getränken sowie der Aufenthalt von offenkundig alkoholisierten Personen sind nach der heutigen Kundmachung ab morgen, 25. Mai 2018, untersagt. Ebenso verboten ist das Bereithalten oder Öffnen von Behältnissen alkoholischer Getränke. Nicht betroffen wären behördlich genehmigte Gastronomiebetriebe und Gastgärten während der Betriebszeiten sowie behördlich erlaubte Veranstaltungen. Bürgermeister Klaus Luger und Vizebürgermeister Detlef Wimmer betonen besonders, dass diese Maßnahme auch von Suchtexperten sowie Sozialarbeitern begrüßt wird.

Für Bürgermeister Klaus Luger steht fest, dass in der Vergangenheit bedauerlicherweise im Hessenpark einzelne Personengruppen ihre Freiheiten respektlos missbrauchten und dadurch die Lebensqualität der Anwohnerinnen und Anwohner verschlechterten. „Aus diversen Gründen haben Dealer den Hessenpark zu einem ihrer zentralen Handelsorte erkoren. Mit der Drogenkriminalität kamen auch andere Personengruppen, das Konfliktpotential ist gestiegen. Alle bislang gesetzten Maßnahmen zeigten leider wenig Wirkung. Daher kam der Stadtsenat in einem Gespräch mit der Polizei zum Schluss, gemeinsam schärfere Maßnahmen in die Wege zu leiten. Die nun gewählte Vorgehensweise entspricht meinem Ansinnen, entgegen früheren Vorschlägen tatsächlich durchsetzbare Regeln oder Verbote zu erlassen. Mit dem heute im Gemeinderat beschlossenen Alkoholverbot sowie der von der Polizei eingerichteten Schutzzone erhoffe ich mir, dass sich die Problemlagen im Park auflösen. Die Auswirkungen werden wir gemeinsam mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern sowie der Polizei beobachten“, betont Bürgermeister Klaus Luger.

Für die Gegner ist das Alkoholverbot eine Maßnahme des Verdrängens und keine dauerhafte Lösung. Abgelehnt wurde übrigens im Gemeinderat heute auch ein Zusatzantrag, der das Alkoholverbot zeitlich bis 1. Jänner 2019 begrenzen wollte. Einstimmig angenommen wurde hingegen ein Zusatzantrag, der auf die Evaluierung der Maßnahme ausgerichtet war.

Vizebürgermeister Wimmer kündigte an, das Alkoholverbot bis Jänner 2019 unter Einbindung von Polizei, städtischen Aufsichtsorganen, Sozialarbeit, Anrainern und allenfalls weiteren Stellen evaluieren zu wollen. Bei Bedarf würde er dann "größere oder kleinere Adaptierungen vorsehen".

Weitere Fragen zur Maßnahme und Antworten:

Warum wird das Verbot erlassen?

Weil die Probleme, die suchtkranke Menschen im Park verursacht haben (Verunreinigung, Lärm, Belästigung) durch ein verstärktes Angebot von Sozialarbeitern nicht in den Griff zu kriegen waren. Ältere Menschen und Familien mit Kleinkindern mieden den Park, Anrainer machten Druck auf die Politik, Maßnahmen zu setzen. Und während SP-Vizebgm. Karin Hörzing via Resolution vom Land gleichzeitig mit dem Verbot Zusatzangebote für Suchtkranke in Linz verlangt, kritisieren die Grünen dies als Feigenblatt.

Kommt eine weitere Maßnahme?

Ja, auch die Polizei wird aktiv werden und eine sogenannte Schutzzone im und rund um den Park erlassen. Dabei geht es nicht um Alkohol, sondern um Drogenhandel und -konsum. Gilt die Schutzzone, die am 1. Juni in Kraft treten soll, können Polizisten mutmaßliche Dealer, die in Verdacht stehen, mit Drogen zu handeln, wegweisen. Bisher brauchte es dafür einen konkreten Beweis.

Wer kontrolliert die Einhaltung des Alkoholverbots?

Nicht die Polizei, sondern rund 30 Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes. Dazu zehn Mitarbeiter des Erhebungsdienstes der Stadt. Während die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes an ihrer Uniform zu erkennen sind, sind die Mitarbeiter des Erhebungsdienstes (die unter anderem auch Sperrstunden in Lokalen kontrollieren) in Zivil unterwegs.

Wird sofort gestraft? Und was kostet ein Verstoß?

Es gibt keine offizielle Frist nach Start des Verbots, während der nur verwarnt und nicht gestraft werden soll. Das heißt, es liegt im Ermessen des einzelnen Mitarbeiters, ob er es bei einer Verwarnung belässt oder eine Verwaltungsstrafe verhängt. Deren Höhe ist ebenfalls Ermessenssache. Wer das erste Mal mit einer Dose Bier erwischt wird, muss mit mindestens 35 Euro rechnen. Wird er mehrmals ertappt, kann sich die Strafe bis zum Höchstbetrag von 218 Euro pro Vergehen summieren. Bar kassiert wird nicht, bezahlt wird, so wie beim Falschparken, via Zahlschein.

Ist das Verbot befristet?

Nein. Es tritt unbefristet in Kraft. Die Neos werden trotzdem einen Zusatzantrag einbringen, in dem verlangt wird, das Verbot auf ein Jahr zu befristen.

Sind weitere Verbote in Linz geplant?

Vorerst nicht. FPÖ und ÖVP hätten auch gerne ein Verbot auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs, dafür gibt es bislang aber keine Zustimmung der SPÖ.

Umfrage

Wie stehen Anrainer, Parkbesucher, Pendler und Personen, die in der Nähe des Hessenplatzes arbeiten, zu dem Alkoholverbot im Hessenpark ab 1. Juni? Sind sie dafür oder dagegen? Die OÖN haben sich umgehört.

Suchtexperte zu Verbot: „Ich halte das für gescheit“

„Wenn es in einem Bereich, so wie beim Hessenpark, zu viele Probleme gibt, dann ist ein Verbot durchaus eine sinnvolle Maßnahme. Ich halte das für gescheit“, sagt Christoph Lagemann, der Leiter des Instituts für Suchtprävention bei pro mente Oberösterreich.

Wobei eines klar sei: Die Zahl der alkoholkranken Menschen werde sich mit einem Verbot nicht verringern. Sehr wohl aber könne in einem problembelasteten Park dann wieder Ruhe einkehren. Gut wäre es, so Lagemann, „sich zu überlegen, wo man die Gruppe, die im Park Probleme gemacht hat, hinkanalisieren möchte“. In Summe, so der Experte, seien fünf Prozent der Österreicher alkoholkrank.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema