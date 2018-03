Admira-Coach Nagl: "Für die OÖ-Liga fehlt uns derzeit viel"

LINZ. Linzer starten am Samstag gegen St. Martin i. M. ins Frühjahr.

Dirigiert weiter mit Freude "seine" Admiraner: Wolfgang Nagl. Bild: Scharinger

Das Ziel, in der OÖ-Liga zu spielen, hat Wolfgang Nagl noch immer im Visier. Der Langzeit-Trainer des SK Admira Linz ist aber erfahren wie realistisch genug, um zu wissen, wie seine Mannschaft im Moment einzustufen ist. "Für die OÖ-Liga fehlt uns derzeit viel", sagte Nagl im Gespräch mit den OÖNachrichten vor dem Start der Frühjahrsmeisterschaft am Wochenende. Nach Platz 5 im Herbst will die Admira weiter im oberen Drittel der Tabelle mitspielen. So verlockend das 5:2 gegen Bad Schallerbach in der letzten Herbst-Runde der Landesliga Ost auch gewesen ist, die Vorbereitungsspiele im Frühjahr seien desillusionierend gewesen. Vor allem jene gegen die OÖ-Ligisten Weißkirchen (0:5) und WSC Hertha Wels (1:6).

"Deutliches Signal"

"Wenn man wie gegen Weißkirchen in 90 Minuten nicht ein einziges Mal auf das Tor des Gegners schießt, dann ist das ein deutliches Signal", so Nagl, der seine elfte Saison als Kampfmannschafts-Trainer der Admira erlebt, die er von der 1. Klasse Mitte bis in die Landesliga Ost geführt hat.

In seinem kleinen, feinen Kader, in dem immer noch das Gerüst von jenen Spielern gebildet wird, die er bereits im Nachwuchs trainiert hat, dürfe gegen gute Mannschaften keiner nachlassen, um entsprechend Erfolg zu haben. Insgesamt sieht Nagl die Problematik der geringeren Trainingsbeteiligung seiner Stammkräfte, die aus beruflichen Verpflichtungen oder Notwendigkeiten des Studiums rührt. Dazu drängen keine Talente mehr nach, wie das in den vergangenen Jahren immer wieder den Konkurrenzkampf belebt hat. Derzeit würde man merken, dass echte Konkurrenz fehle.

Nach den Niederlagen gegen die OÖ-Ligisten und dem 5:6 im letzten Vorbereitungsspiel gegen Bezirksligist Hofkirchen i. M. wartet zum Auftakt der Frühjahrsmeisterschaft mit St. Martin i. M. gleich ein echter Härtetest. Im Herbst verlor die Admira 0:4, diesmal möchte man Revanche nehmen. "Wir haben jetzt einmal vier Heimspiele und nach diesen vier Spielen werde ich eine erste Bilanz ziehen", kündigt Nagl an. "Wir werden sicher nicht kopflos werden, sollten wir das erste Spiel verlieren."

Ersetzt werden muss auf alle Fälle Mittelfeld-Denker Lukas Schmidsberger. Der 27-Jährige ist gesperrt. Für ihn habe man aber Ersatz, nennt Nagl Kevin Mayer, Daniel Mayrhofer und Maximilian Schobesberger als Denkvarianten.

St. Magdalena strebt stabilere Leistungen an

Platz 4, sieben Punkte hinter Herbstmeister Pregarten und mit Bad Schallerbach gleich den Tabellenzweiten zum Auftakt in die Frühjahrsrunde – für St. Magdalena geht es am Samstag gleich zur Sache. Die 0:3-Niederlage vom Herbst will man vergessen machen. „Wir wollen giftig sein“, gibt der neue Trainer und Liga-Neuling Harald Kondert die Marschrichtung vor.

Mit der Vorbereitung war Kondert grundsätzlich zufrieden, der Kader ist gleich geblieben, zwei Nachwuchsspieler wurden in die erste Mannschaft heraufgezogen. Vor allem die Leistung seiner Elf im Testspiel gegen Landesligist Andorf stimmt Kondert positiv. „Da haben wir gut gespielt und gezeigt, dass wir uns vor keiner Mannschaft in der Landesliga fürchten müssen.“

Vorne mitspielen will der neue Magdalena-Coach auch im Frühjahr, wenngleich er davon ausgeht, dass es für ganz vorne nicht reichen wird. „Wenn wir den vierten Tabellenplatz halten, passt das für mich“, so Kondert. Er will erreichen, dass seine Mannschaft stabiler in der Leistung wird. Gleichzeitig legt er Wert darauf, dass es auch einen zweiten Match-Plan gibt. „Das will ich der Mannschaft mitgeben“, so Kondert.

Gallneukirchen ist zum Auftakt auf Sieg eingestellt

Es ist nichts Neues, dass sich die Freude über die seiner Meinung nach zu lange Winter-Vorbereitung bei Dominik Nimmervoll, Trainer des SV Gallneukirchen, in Grenzen hält.

„Ich bin nicht ganz zufrieden“, sagt Nimmervoll. Das liege auch am Mangel eines Kunstrasens. So habe seine Mannschaft nur beim Trainingslager in der Türkei beste Bedingungen vorgefunden, um sich spielerisch auf das Frühjahr vorzubereiten.

Dennoch ist sein Team, bei dem bis auf einen Leichtverletzten alle einsatzbereit sind, körperlich topfit für den Start der Frühjahrssaison in der Landesliga Ost. Nach Platz 6 mit 21 Punkten will man auch im Frühjahr im guten Mittelfeld bleiben.

Zum Auftakt kommt mit dem Vorletzten Lembach ein angeschlagener Gegner am Samstag nach Gallneukirchen. Wenngleich Nimmervoll weiß, dass solche Gegner besonders gefährlich sein können, schwört er seine Mannschaft auf Sieg ein. „Wir wollen möglichst schnell Punkte sammeln.“

Der Blick soll eher in die vorderen Tabellenränge als in Richtung der Abstiegsplätze gerichtet sein, ist das Ziel von Nimmervoll klar definiert.

