50-Jahr-Jubiläum gefeiert

LEONDING. Leondinger ÖTB-Turner zeigten ihr Können.

Die Aktiven des Turnvereins Leonding ließen sich feiern.

Vor 50 Jahren, im April 1968, hat Jakob Täubel den Allgemeinen Turnverein Leonding im Österreichischen Turnerbund gegründet. Fünf Jahrzehnte später wurde beim Jubiläumsschauturnen mit mehr als 400 Gästen in der Kürnberghalle Leonding klar, dass der Turnverein aktiv wie beliebt geblieben ist. Mehr als 800 Mitglieder sind dabei. Mit vielen Sportaktivitäten und einer Sportstätte mit Tennis, Beachvolleyball und einem Gymnastiksaal im Leondinger Stadtteil Rufling will der Allgemeine Turnverein Leonding auch die nächsten 50 Jahre Bewegung für Jung und Alt möglich machen, so der aktuelle Obmann Karl-Heinz Täubel.

