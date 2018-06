3000 Haushalte in Linz ohne Strom

LINZ. Plötzlich gingen die Elektrogeräte nicht mehr: Rund 3000 Haushalte in den Linzer Stadtteilen Kleinmünchen und Spallerhof waren am Mittwoch ab 6.20 Uhr am Morgen plötzlich ohne Strom.

Ursache für den Ausfall war eine Hochspannungsstörung und ein gleichzeitig aufgetretener Kabelfehler, was der Linz AG zufolge die Behebung des Problems erschwerte. Drei Einsatz-Teams arbeiteten an der Wiederherstellung der Versorgung. Gegen 8 Uhr gab es in rund 60 Prozent der betroffenen Haushalte wieder Strom, kurz vor 11.30 Uhr hatten schließlich auch die übrigen Kunden wieder elektrische Energie zur Verfügung.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema