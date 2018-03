30 Euro für drei Minuten: Zwei Jahre nach Parkstrafe kam der Exekutor

LINZ. Krankenpfleger beeinspruchte Strafe und hörte nichts vom Magistrat Linz - bis diese Woche.

Im Magistrat Linz kann es mitunter länger dauern, bis Strafbescheide erledigt sind. Das ist im Zuge der Aktenaffäre augenscheinlich geworden.

Ob das, was ein freiberuflicher Krankenpfleger aus Linz aber erlebt hat, mit der Affäre zu tun hat, scheint eher unwahrscheinlich.

Faktum ist aber, dass dem Linzer diese Woche, mehr als zwei Jahre nach einer Parkstrafe, gegen die er Einspruch erhoben hatte, von der Stadt der Exekutor ins Haus geschickt wurde. Die Strafe: 30 Euro für drei Minuten zu langes Parken.

Die absurde Geschichte begann am 11. Jänner 2016. Friedrich B. begleitete eine Patientin zu einer Untersuchung ins Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Linz. Die Untersuchung dauerte etwas zu lange, wodurch B. etwas zu spät zu seinem in der Langgasse (einer Kurzparkzone) abgestellten Dienstfahrzeuges zurückkam.

Drei Minuten überzogen

Die sichtbare Folge: Eine Strafverfügung, die gut sichtbar an der Windschutzscheibe angebracht war. Der "Tatbestand" des fehlenden Parkscheines war laut B. die Überschreitung der bis 15.25 Uhr bezahlten Parkzeit um drei Minuten. Dies wollte B. nicht hinnehmen und legte Einspruch ein.

Begründung: Die "geringfügige Überschreitung" war die Folge, dass die von ihm begleitete Patientin gerade entlassen wurde und dies etwas länger dauerte.

Das Problem: Eine Bescheinigung für mobile Dienste vom Magistrat Linz erhielt B. schon für das Jahr 2016 nicht mehr, da der Firmensitz des Unternehmens, für das er tätig war, nach Amstetten verlegt wurde.

Da auf den Einspruch von B. in den folgenden Wochen und Monaten keine Antwort kam, dachte sich der Linzer, dass die Sache damit erledigt sei. War sie nicht.

Das sollte B. aber erst am Mittwoch dieser Woche erfahren. Da stand nämlich plötzlich der Exekutor des Magistrates Linz vor seiner Wohnungstür und trieb die Strafe plus Nebenkosten in bar ein. Mehr als zwei Jahre nach dem Vorfall.

"Fühle mich benachteiligt"

Der betroffene Krankenpfleger war durchaus verärgert über diese späte Reaktion und fühlt sich zudem "mehr als benachteiligt". Friedrich B.: "Auch wenn es rechtlich durchaus korrekt erscheint, fehlt es der Stadt Linz in diesem Fall an Menschlichkeit und Toleranz gegenüber Einheimischen."

1 Kommentar Harbachoed-Karl (12970) 02.03.2018 01:51 Uhr Am stärksten bekommen das Leute zu spüren, die aus irgend einem Grund etwas übersehen haben und in Verkehrsmitteln von Kontrolloren angehalten werden. Da werden sie dann wirklich - mit Duldung des Magistrates - als Untermenschen behandelt.

Ich spreche hier *nicht* von Leuten, die prinzipiell ohne zu zahlen fahren wollen oder kein Geld haben. Antwort schreiben

