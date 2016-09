2000 Sportler machen heute in der Linzer Innenstadt die Nacht zum Tag

LINZ. Zum sechsten Mal findet heute Abend ab 20.30 Uhr der Sparkassen City Night Run statt.

Der Sparkassen City Night Run ist aus dem Sportkalender der Landeshauptstadt längst nicht mehr wegzudenken. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Zur großen Laufstrecke wird heute Abend die Linzer Innenstadt beim von den OÖNachrichten präsentierten Sparkassen City Night Run. 2000 Sportler haben sich bereits angemeldet. Organisator Ewald Tröbinger vom Veranstalterverein Askö Tri Linz geht davon aus, dass noch der eine oder andere hinzukommt. "Die Atmosphäre in der Nacht ist eine ganz besondere und völlig anders als wenn man untertags läuft", sagt Tröbinger im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Der Startschuss fällt auch in diesem Jahr wieder auf der Prome-nade. Die 5,2 Kilometer lange Strecke führt die Athleten zuerst über den Taubenmarkt, den Hauptplatz und die Nibelungenbrücke in Richtung Urfahr und mit einer Schleife beim Neuen Rathaus wieder zurück auf die Linzer Seite der Donau. Dort führt der Kurs in Richtung Volksgarten, ehe die Athleten zum Abschluss wieder zurück in Richtung Promenade laufen und dort die Ziellinie überqueren.

Beim City Night Run mit dabei sind heute Abend auch wieder zahlreiche bekannte Gesichter. Angekündigt hat sich unter anderem der Vorjahressieger Daniel Pabinger. Erwartet wird eine Siegerzeit im Bereich von etwa 16 Minuten. Wie auch in den Vorjahren darf nach der körperlichen Anstrengung wieder gefeiert werden. In der Arkade findet im Anschluss an den Bewerb die große After-Run-Party statt.

Pause für Straßenbahnen

Auswirkungen hat der Sparkassen City Night Run auch auf den öffentlichen Verkehr. Die Straßenbahnlinien 1, 2, 3 und 4 fahren zwischen 20.30 und 21.15 Uhr zwischen Hauptbahnhof und Sonnensteinstraße, beziehungsweise der Landgutstraße nicht. Die Linz AG richtet einen Schienenersatzverkehr ein.

Mehr zum Thema