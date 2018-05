14-Jähriger legte neun Brände in Linz-Urfahr

LINZ. Nachdem in Linz-Urfahr etliche Brände angezeigt wurden, wurde die Polizei auf einen 14-jährigen Brandstifter aufmerksam.

Die Polizei wurde auf den 14-jährigen Brandstifter aufmerksam. Bild: OÖN

Am Samstagnachmittag erhielt die Polizei den Auftrag, zu einem Haus in Linz-Dornach zu fahren, da dort ein Baum brennen soll. Nachdem von mehreren Anrainern bereits versucht wurde, den Brand zu löschen, erledigte dies wenig später die Feuerwehr.

Da bekannt war, dass in der Nacht in der Umgebung des Brandortes etliche Brände angezeigt wurden, befragten die Polizisten mehrere Personen.

Dabei fiel der Verdacht auf einen jungen Burschen, der mit einem Fahrrad vom Brandort weggefahren ist. Daraufhin wurde der Verdächtige, ein 14-Jähriger aus Linz-Urfahr, an der Wohnadresse aufgesucht und befragt. Nach kurzem Leugnen gestand er, die letzten vier Brände in Urfahr und fünf Brände im Jahr 2017, ebenfalls in Urfahr, gelegt zu haben.

Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Der Bursch wird angezeigt.

