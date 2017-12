112 Millionen Fahrgäste: 2017 endet bei den Linz Linien mit einem Rekord

Wer spielt sich mit solchen sinnloser Statistiken, anstatt mit Ideen, was man verbessern könnte?

Die lange Linie 19 fährt kreuz und quer und wer aus Linz zum Pichlingersee möchte braucht Geduld.

DiE Linienführung ist insgesamt alles andere als optimal.

Am Wochenende und in den frühen Nachtstunden ist das Angebot sehr dürftig und das hält viele potentielle Kunden davon ab, umzusteigen.

Was sind 2% mehr Fahrgäste, wenn doch die gut frequentierte Linie 4 noch sehr neu ist und immer mehr Linzer kein Auto nutzen....