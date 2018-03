St. Peter: Jungstier aus dem Inn gerettet

Zu einer Tierrettung rückten die Freiwilligen Feuerwehren am Montagvormittag im Innviertel aus.

Im Gemeindegebiet von St. Peter am Hart (Bezirk Braunau am Inn) war ein junger Stier entkommen und in den Inn gestürzt. Weil die Besitzer das Tier nicht alleine aus dem kalten Fluss ziehen konnten, wurde die Feuerwehr St. Peter zur Tierrettung alarmiert, die FF Mining rückte zur Nachbarschaftshilfe an.

Die Einsatzkräfte mussten erst die noch im Winterlager befindlichen Boote wässern, bevor sie mit der Rettungsaktion im Inn nahe der Ortschaft Hagenau beginnen konnten.

Der kleine Stier wurde von zwei Seiten mit den Booten Mining und St. Peter in die Zange genommen. Nach einem ersten vergeblichen Versuch, das Rind mit einem Seil einzufangen, gelang es der Besatzung des Bootes der FF Mining schließlich, den Stier zu fixieren und zu sichern.

Er wurde durch Schilf und Morast ans rettende Ufer gebracht und musste erst über eine steile Böschung gezogen werden, bevor er den Besitzern übergeben werden konnte.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema