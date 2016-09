regionalliga mitte/OÖ-Liga Gurten zu Hause eine Macht

Gurtens Torjäger Manuel Gerner (rechts) musste gegen Allerheiligen verletzungsbedingt ausscheiden. Bild: Furtner

Die Union Gurten findet sich nach der geschlossen starken Mannschaftsleistung und dem klaren Heimerfolg über den SV Allerheiligen nach zehn gespielten Runden auf dem durchaus zufriedenstellenden 8. Tabellenrang wieder. Darauf will sich die Elf von Rainer Neuhofer aber auf keinen Fall ausruhen, sondern die Leistung bestätigen und am Freitag um 19 Uhr auswärts gegen den ATSV Wolfsberg für einen Punktezuwachs sorgen. Die Kärntner holten aus den ersten drei Heimspielen der Saison das Maximum von neun Punkten, in den drei darauffolgenden Partien vor eigenem Publikum setzte es aber ebenso viele Niederlagen. Somit wartet die Elf von Mario Romac bereits seit der fünften Runde auf einen vollen Erfolg, hat drei Punkte Rückstand auf die Union Gurten und steht auf dem 10. Tabellenplatz. Der Aufsteiger aus der Kärntner Liga und die Innviertler trafen bereits in der Saison 2014/15 aufeinander, wo die Neuhofer-Elf mit einem 1:1-Unentschieden und einem knappen 2:3-Auswärtserfolg die Oberhand behielt. Man darf also gespannt sein, ob die Union Gurten gegen den ATSV Wolfsberg auch in dieser Spielzeit als Sieger vom Platz gehen kann.

Die ersten Auswärtspunkte?

Am Freitagabend (19 Uhr) bekommt es Neuhofen/Ried auswärts mit der U. Weißkirchen zu tun. Nachdem das Vorhaben, zum ersten Mal in dieser Saison ohne Gegentreffer zu bleiben auch gegen Perg nicht umgesetzt werden konnte und man in der letzten Minute noch den unnötigen und bitteren Ausgleich hinnehmen musste, will man nun auswärts für die ersten Punkte sorgen. Bisher hielt die Elf von Thomas Weissenböck in den vier Auswärtsspielen meist gut mit dem Gegner mit, für einen Punktgewinn auf fremdem Boden wollte es aber noch nicht reichen. Weißkirchen wartet seit der zweiten Runde auf einen Dreier, holte aus den letzten drei Spielen nur einen Punkt und befindet sich mit einem Punkt weniger auf dem Konto derzeit zwei Plätze hinter der USV Neuhofen auf dem 13. Tabellenrang. In der Vorsaison gelang gegen die namhafte Elf von Alfred Olzinger auswärts ein 2:2-Unentschieden und zuhause ein 3:0-Erfolg, spricht die Statistik für die Jungwikinger.

