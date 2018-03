Zwist in Pischelsdorf: Ferienhaus soll nach 40 Jahren abgerissen werden

wie viele Fälle wurden in St. Wolfgang nicht richtig abgeschlossen und wieviele Jahre war das bis Linz bekannt?



Sonst noch fragen. Ein Trauerspiel ist unsere Bürokratie und es gibt wohl wenige Gemeinden wo hinten und vorne nichts stimmt.



Die Frage ist einfach immer, wer wenn am Kicker hat.



Die Leute erahnen gar nicht, wie unsere Verwaltung sein kann, es wird nicht nach den Motiven gefragt, es kommt drauf an, wer einen Fall wie weit bringt.



Ich kenne ja andere Seite in einer ÖVP Gemeinde im Bezirk Vöcklabruck, da hat man gesagt, diese Hütte ist illegal, was machen wir jetzt und wirklich ohne Schmiergeld, einfach so weil der Bürgermeister halt ein Mensch war, hat man überhaupt das ganze als Bauland ausgewiesen und genehmigt.



Damit war der rechtliche Zustand wiederhergestellt.



Wenn kein Kläger dann kein Richter.



Und wenn Streithanseln, dann ist Hopfen und Malz verloren.



Umgekehrt, wieviele Umwidmungen gehen im Eilzugstempo für Gewisse und umgekehrt jahrelange Sperren!!!