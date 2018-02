Zwei Mädchen, vier flinke Beine und ein großes Ziel

BEZIRK RIED. Leichtathletik: Antonia Kaiser und Ina Huemer gehen für die IGLA long life auf die Jagd nach Bestzeiten.

Drei Mal pro Woche trainieren Antonia Kaiser (links) und ihre Vereinskollegin Ina Huemer gemeinsam. Bild: IGLA

Bei einem Wettrennen gegen Ina Huemer (19) und Antonia Kaiser (17) würden die meisten Innviertler zweifellos alt aussehen. Seit einigen Monaten jagen die beiden Sprinterinnen der IGLA long life gemeinsam Rekorde. Wie sie voneinander profitieren, wofür sie die andere beneiden und welche Gemeinsamkeiten sie verbinden, darüber sprachen die flotten Mädchen aus Taiskirchen (Huemer) und Mehrnbach (Kaiser) mit der Volkszeitung.

Ina, seit einigen Monaten haben Sie mit Antonia eine neue Konkurrentin in den eigenen Reihen. Wie gehen Sie damit um?

Ina Huemer: Ich sehe das als klaren Vorteil. Wir trainieren oft zusammen und davon profitieren beide. Vor allem seit wir für den gleichen Verein starten, freue ich mich, wenn sie gewinnt. Jede von uns weiß, was die andere leistet.

Gibt es etwas, was Sie sich von Ihrer neuen Trainingspartnerin abschauen können?

Ina: Ich würde gerne so schnell starten können wie Antonia. Da hinke ich eindeutig hinterher. Antonia: Bei mir ist es genau anders herum. Ina ist hinten raus wesentlich schneller als ich und hat mehr Kraft.

Sie trainieren mehrmals pro Woche gemeinsam. Treffen Sie sich auch abseits der Laufbahn?

Ina: Unsere Freizeit ist mit sechs Trainings pro Woche sehr knapp bemessen. Deshalb nehme ich mir dazwischen eher für die Zeit, die ich sonst nicht sehe. Aber ich muss sagen, dass es mit Antonia im Training jetzt viel lustiger ist. Antonia: Bei mir ist das ganz ähnlich. Neben Schule und Training versuche ich, möglichst viel Zeit mit meiner Familie und meinem Freund zu verbringen.

Warum haben Sie beide eigentlich mit der Leichtathletik begonnen?

Antonia: Begonnen habe ich mit dem Kunstturnen. Nach ein paar Jahren hat sich gezeigt, dass ich zwar am Balken nicht so gut, dafür aber schnell bin. Damals hat ein Trainer scherzhaft gesagt, dass ich eigentlich eine gute Leichtathletin wäre. Ich habe das dann gemeinsam mit einer Freundin probiert und als sich die ersten Erfolge eingestellt haben, war mein Ehrgeiz geweckt. Ina: Ich habe in der Hauptschule bei einem Laufbewerb für Schüler mitgemacht und bin auf Anhieb Dritte geworden. Mein jetziger Trainer Klaus Angerer (kleines Foto) ist damals auf mich aufmerksam geworden und wollte mich überzeugen, mit der Leichtathletik anzufangen. Anfangs habe ich mich total gesträubt, weil ich das nicht wollte. Meine Eltern haben mich schließlich überredet, es einfach zu probieren. Wir hatten damals eine richtig große Trainingsgruppe mit vielen Mädchen bei der IGLA. Das hat ziemlich viel Spaß gemacht und so bin ich dabei geblieben.

Sie sagen damals.

Ina: Weil sich das Umfeld stark verändert hat. Früher war alles nur Spaß. Heute ist es wesentlich professioneller. Leider hören auch viele Sportler nach der Matura mit der Leichtathletik auf. Das wird auch bei den Meisterschaften deutlich. Je höher die Altersklasse, desto weniger Teilnehmer.

Zurück in die Gegenwart. Welche Ziele haben Sie sich für das Jahr 2018 gesteckt?

Ina: Die vergangenen zwei Jahre waren sehr schwierig für mich. Ich hatte Pfeiffersches-Drüsenfieber. Das hat mich zurückgeworfen. Mein Ziel ist es deshalb, an die guten Leistungen, die ich schon erbracht habe, anzuschließen. Ich freue mich über jedes Zehntel an Schnelligkeit, die wieder zurückkommt. Antonia: Mein ganz großes Ziel wäre es, an der U20-Weltmeisterschaft in Finnland teilzunehmen. Vielleicht schaffe ich es, mich über den Staffelbewerb zu qualifizieren. Ansonsten werde ich versuchen, meine bisherigen Bestleistungen zu unterbieten.

Sie gehen bei einem wichtigen Lauf in Richtung Startmaschine. Worauf konzentrieren Sie sich?

Antonia: Fünf bis zehn Minuten vor dem Start versuche ich alles auszublenden und an gar nichts zu denken. Ein gewisser Tunnelblick schadet in so einem Moment nicht. Ina: Ruhe bewahren ist wichtig. Früher fiel mir das leichter. Jetzt ratsche ich meistens bis kurz vor dem Start mit einer Konkurrentin. Das beruhigt mich.

Wie viele Fehlstarts haben Sie in Ihrer Laufbahn schon verursacht?

Ina: Erst einen. Damals bin ich noch in der U16-Klasse gestartet. Ich kann mich aber noch gut daran erinnern. Antonia: Gleich bei meinem ersten Start im Jahr 2018. Zum Glück war es nur ein Testwettkampf.

Beschäftigt es Sie, dass in anderen Sportarten viel Geld bezahlt wird und Titel in der Leichtathletik oft nur mit einem kleinen Sachpreis belohnt werden?

Antonia: Es gibt Momente, wo einen das nervt. Wenn zum Beispiel für die Fußballer sogar zum Auslaufen das Flutlicht eingeschaltet wird und wir fast im Dunklen laufen. Trotzdem mache ich es gerne. Ina: Ich habe nicht vor, die Leichtathletik jemals hauptberuflich zu betreiben. Deshalb ärgert es mich nicht wirklich.

Hüpfen Sie als Sprinterinnen auch morgens schnell aus dem Bett?

Ina: Derzeit mache ich ein freiwilliges soziales Jahr. Mein Dienst beginnt erst mittags, deshalb stehe ich um acht Uhr auf und starte eher gemütlich in den Tag. Antonia: Morgens kitzle ich noch die letzte Minute im Bett heraus. Ich stehe um 6.40 Uhr auf und zwanzig Minuten später muss ich aus dem Haus. Da kann es schon vorkommen, dass mein Papa nach mir ruft. Zeit zum Frühstücken bleibt mir meistens nicht. Das mache ich dann in der Schule.

Wem folgen Sie am liebsten auf Twitter, Instagram und Co?

Ina: Großen Sportlern. Ich schaue mir an wo sie gerade sind und was sie machen. Es ist spannend sie an Orten zu sehen, an denen wir auch schon waren. Antonia: Bei mir sind es auch viele Sportler. Von ihnen schaue ich mir gerne Sachen ab. Und ein paar Bloggerinnen. Da ist auch ein bisschen "Girly-Kram" dabei.

Wie häufig schauen Sie auf Ihr Handy?

Antonia: Oft. Außer beim Lernen oder beim Abendessen. Da lege ich das Handy bewusst weg. Ina: Ich bin viel am Handy. Mein Freund ist gerade beim Bundesheer, deshalb will ich erreichbar sein, wenn er Zeit hat, sich zu melden. Sobald ich mit meiner Familie zusammen bin, lege ich das Handy aber zur Seite. Da habe ich nicht das Bedürfnis, ständig etwas nachzuschauen.

Wofür sind Sie dankbar?

Antonia: Meine Familie und deren Unterstützung. Es ist schön zu hören, dass sie stolz auf mich sind und es gut finden, was ich mache. Außerdem bin ich dankbar für meine Freunde, die Verständnis zeigen, wenn ich zum Beispiel nicht mit ihnen fortgehen und feiern kann. Und die Hauptsache: Dass es mir und allen, die mir am Herzen liegen, gut geht. Ina: Bei mir ist das ganz ähnlich wie bei Antonia. Eine tolle Familie zu haben ist nicht selbstverständlich. Das sehe ich auch bei meiner Arbeit. Meine Eltern haben mich so oft zum Training gefahren, dort gewartet und mich wieder nach Hause gebracht. Vielleicht habe ich das damals gar nicht so geschätzt. Erst wenn man darüber nachdenkt, wird einem das klar.

Worauf könnten oder möchten Sie nicht verzichten?

Antonia: Auch wenn sich das sehr klischeehaft anhört – auf Sport und mein Handy. Und ganz selten ein Stück Schokolade. Dabei habe ich jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich Schokolade esse. Nicht, weil ich dick, sondern dadurch langsamer werden könnte. Ina: Bei mir sind es das Handy und gutes Essen. Ich gehe gerne und oft essen. Am liebsten chinesisch. Das geht immer.

Es ist der 31. Dezember 2018, kurz vor Mitternacht. Was möchten Sie geschafft haben?

Antonia: Zu diesem Zeitpunkt sollte meine Diplomarbeit fertig sein. Sport soll mir noch immer Spaß machen und ich möchte noch alle meine Freunde haben. Es ist nicht immer einfach, die Freundschaften zu pflegen, aber ich gebe mir Mühe. Im Grunde soll eigentlich alles so bleiben, wie es gerade ist. Ina: Auf mich kommt im Herbst eine große Umstellung zu. Aller Voraussicht nach werde ich in Wien Deutsch und Englisch auf Lehramt studieren. Wie es dann mit der Leichtathletik weitergeht, lasse ich auf mich zukommen. Während der Woche werde ich dann wahrscheinlich alleine trainieren. Ich weiß allerdings, dass meine Vereinskolleginnen Susanne Kreutzer und Petra Gumpinger vorhaben, auch in Wien zu studieren. Dann habe ich ab Herbst vielleicht wieder neue Trainingspartnerinnen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema