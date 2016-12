Zum 100. Geburtstag gehts ab in die Allianz-Arena

ANTIESENHOFEN, RIED. Nikolaus Quint ist seit 60 Jahren Fan des FC Bayern. Kommendes Jahr wird er erstmals ein Spiel live sehen.

Jubilar Nikolaus Quint (Mitte) mit Nichte und Tochter, Enkel David und den Fanclubverantwortlichen (mit Schal) Bild: (privat)

Auf den ersten Blick könnte man meinen, es handle sich um einen ganz normalen vorweihnachtlichen Besuch: Eine Gruppe Leute sitzt um einen nett gedeckten Tisch, darauf befinden sich Kaffee, Knabbergebäck, ein saftiger Schokogugelhupf – und ein Gutschein. Mit diesem vorzeitigen Weihnachtsgeschenk erfüllt Christoph Auzinger seinem Großvater Nikolaus Quint einen Lebenstraum. Der 99-jährige Rieder, seit mehr als 50 Jahren Riesenfan des Fußballvereins FC Bayern München, wird im kommenden Jahr erstmals in seinem Leben ein Spiel der Bayern live im Stadion miterleben. Möglich gemacht hat die Fahrt der Fanclub FC Antiesental, der nicht nur den Gutschein feierlich überreichte. Der Club hat den rüstigen 99-Jährigen auch als 600. Ehrenmitglied aufgenommen.

Den ganzen Tag Fußball schauen

Am 12. April 2017 wird Nikolaus Quint im Kreis seiner Lieben seinen 100. Geburtstag begehen. Und genau einen Monat zuvor, am 12. März, wird der rüstige Rieder David Alaba, Manuel Neuer und Co. in der Münchner Allianz Arena beim Spiel der Bayern gegen Eintracht Frankfurt fest die Daumen drücken. Die Überraschung ist Enkelsohn David und den Fanclubmitgliedern gelungen: "Damit hätt ich nie gerechnet", sagt Quint. "Ich freue mich einfach riesig, einmal nach München zu fahren." Eigentlich, so Quint, finde er alle Spieler richtig gut. Aber Uli Hoeneß habe es ihm besonders angetan. "Ich find es super, dass er wieder Präsident ist."

Wegen der Überraschung ist die ganze Familie aufgeregt: Quints Tochter Gerlinde Gallhammer ist mächtig stolz auf ihren Vater. Den ganzen Tag schaue dieser begeistert Fußball – und manchmal würde er auch tüchtig schimpfen.

Jürgen Peham, Obmann des Fanclub Antiesental, zeigt sich vom Entgegenkommen des FC Bayern begeistert: Der Verein sei von der Geschichte über seinen 99-jährigen Fan begeistert gewesen und habe es so eingerichtet, dass der Fanclub im kommenden März ganz in Stadionnähe parken darf. Für Quint gibt es eine Rollstuhl-Stellplatzkarte, und als Bestätigung konnte Peham auch ein Schreiben mit Glückwünschen für den Jubilar vom FC Bayern überreichen. Für den Fanclub, der seit Gründung 2009 immer wieder durch soziales Engagement auffällt, wird die Fahrt mit ihrem ältesten Mitglied eine Ehre sein.

Den Fanschal und das rote Bayern-Trikot, ein Geschenk zum 95. Geburtstag, wird Nikolaus Quint dann bestimmt auch tragen und "seine" Mannschaft anfeuern: "Ich will immer, dass sie gewinnen!"

Mehr unter www.fcb-fanclub-antiesental.at.

